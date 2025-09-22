El Club de Leones recauda 3.000 euros en un concierto benéfico
El Club de Leones La Coruña Teresa Herrera consiguió recaudar más de 3.000 euros para la asociación contra el cáncer en un concierto solidario de la Cuarentuna en el centro Ágora la pasada semana.El dinero recaudado irá destinado a apoyar la investigación y el acompañamiento a los pacientes de cáncer. En el evento también colaboraron el grupo Pequerrechos y el colegio British Royal School.
