Comienza el Noites do Porto con entradas agotadas para ver a Yazz Ahmed

La quinta edición del festival Noites do Porto en A Coruña arranca este martes con entradas agotadas para los dos pases del concierto que ofrecerá la trompetista Yazz Ahmed junto al vibrafonista Ralph Wyld en el Jazz Filloa para presentar su nuevo disco ‘A Paradise in the Hold’. En total, se programarán catorce actuaciones directo, además de diez sesiones con selectores y Djs y una exposición, en diferentes escenarios y localizaciones de la ciudad. También habrá propuestas gastronómicas dedicadas como una hamburguesa, en Rosmón Burger, y un guiso marinero, en la taberna Os Tigres Rabiosos, que han sido especialmente creados para la ocasión.

Tras la inauguración de este martes con Yazz Ahmed & Ralph Wyld, el miércoles 24 echan a andar la cápsula Noites nas Salas, con los directos de Deadletter y Fantasmage, y Noites dos Bares, con sesiones de selectores y Djs en espacios de referencia de la ciudad. The Lemonheads (jueves 25, Inn Club con entradas agotadas), Ana Curra (viernes 26, muelle de la Batería), Israel Fernández (jueves 2, teatro Colón) , La Casa Azul acompañada de Soleá Morente (sábado 27, muelle de la Batería), Sho-Hai (sábado 27, Playa Club) y Michelle David (martes 30, Garufa Club) son algunos de los artistas que actuarán en esta edición.

Además del clásico escenario en forma de iglú ubicado en el muelle de la batería, serán localizaciones de conciertos el teatro Colón y salas como Jazz Filloa, Garufa Club, Mardi Gras, Playa Club e Inn Club. También estarás presentes en el festival establecimientos como el Bristol Bar, al que se rendirá homenaje por su 30 aniversario, Don Giorgio, El Calvario Vintage, O Patachim y Ummagumma, que acogerá hasta el 4 de octubre la cápsula Noites coa Arte, lanzada de la mano de Coruña Gráfica.

Noites do Porto, un festival que aglutina estilos como el rock, punk, grunge, hip-hop, jazz, flamenco, soul, indie pop y el garage, está organizado por Masgalicia y cuenta con el apoyo del Concello, Xunta, Diputación y Estrella Galicia.