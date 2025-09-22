La concentración de viviendas turísticas en A Coruña triplica la media nacional

El rápido crecimiento del número de viviendas turísticas en A Coruña durante los últimos años y el reducido tamaño del término municipal —tan solo 37,8 kilómetros cuadrados— hacen que la concentración de estos alojamientos en la ciudad supere en más del triple la media nacional si se tienen en cuenta los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sitúa en 736 el número de estos pisos. Así lo pone de manifiesto el estudio realizado por la consultora turística Mabrian sobre esta modalidad de establecimientos, en el que obtiene este año una media española de 6,6 por kilómetro cuadrado, cuando en A Coruña esa densidad es tres veces mayor al alcanzar las 19,4.

Tomando como referencia el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas de la Xunta, la concentración es mucho más alta, ya que las 1.389 viviendas contabilizadas suponen que hay 36,7 por kilómetro cuadrado. Las discrepancias entre ambas administraciones a la hora de contabilizar este tipo de alojamientos ya quedaron reflejadas cuando la pasada primavera el Ministerio de Consumo se propuso actuar contra las que considera ilegales por no cumplir los requisitos establecidos. En ese momento el departamento estatal cifró en 15.740 las viviendas turísticas gallegas que se anunciaban en plataformas digitales —5.921 en la provincia coruñesa— de las que aseguraba que 9.647 eran irregulares.

Tanto la Xunta como la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia rebatieron esos datos, ya que el registro autonómico contabilizaba entonces más de 27.000. Ambas rechazaron la metodología empleada por el ministerio, que partió del examen de los anuncios colgados en las plataformas y no de los registros oficiales.

Al margen de cuál sea el número real de las viviendas turísticas en la ciudad, en ambos casos se revela la elevada densidad existente, tanto en comparación con la media nacional como con municipios similares. En Vigo, las 1.400 viviendas turísticas que el INE calcula que operan en la ciudad —con 109 kilómetros cuadrados de superficie— dan una media de 12,7 por kilómetro cuadrado, que duplica la estatal pero que se queda a un tercio de la de A Coruña.

Incluso tomando como referencia el registro de la Xunta, que aumenta el volumen de pisos turísticos en Vigo hasta los 2.429, la concentración sigue siendo más intensa en A Coruña, ya que los 22,2 por kilómetro cuadrado de la primera son ampliamente superados por los 36,7 de la segunda.

En el resto de la comunidad gallega el impacto de estas viviendas es mucho menor, ya que, de acuerdo con los datos del INE, Ourense cuenta con una media de 3,9 por kilómetro cuadrado, que cae al 3,3 en Ferrol y al 2,9 en Pontevedra. Santiago, a pesar de su alta demanda turística, tiene un 2,3, mientras que Lugo posee la más baja con tan solo 0,6.

La normativa local dificulta nuevas aperturas

El pleno municipal de A Coruña aprobó a principios de junio la ordenanza de viviendas de uso turístico de la ciudad, con la que el Gobierno local preveía que se redujera a la mitad el número de las que operan en la actualidad por no poder cumplir los requisitos que establece.

Esa reglamentación solo autoriza los pisos turísticos en plantas bajas, primeros o edificios completos, ya que se prohíbe que se sitúen sobre una vivienda habitual. La normativa exige además a los titulares de estos negocios que soliciten un permiso municipal, con el que pueden inscribirse en el Registro Único de Arrendamientos de la administración central que les permite anunciarse en las plataformas digitales del sector turístico.

Gracias a esta ordenanza el Concello inició una treintena de expedientes para ordenar el cierre de las viviendas que incumplen sus disposiciones, pero la asociación que agrupa a sus propietarios en Galicia presentó un recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia contra esta normativa. El colectivo prevé que cierren el 80% de estos pisos en la ciudad por una normativa en la que critica su carácter retroactivo por aplicarse a los abiertos antes de su aprobación.