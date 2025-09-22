Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 23 de septiembre

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

Yazz Ahmed agota entradas en sus dos pases en el Jazz Filloa.

Yazz Ahmed agota entradas en sus dos pases en el Jazz Filloa. / Alex Bex.

RAC

La escultura de Pepe Galán, en Belas Artes

20.00 horas | El escultor Pepe Galán reflexionará sobre su trayectoria creativa en el ciclo Artistas Galegos, o autor e a súa obra.

Real Academia de Belas Artes Pintor Álvarez de Sotomayor

Exposición de la obra individual de Lino Lago

De 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas | Se expone la obra Falsos abstractos y un cuadro de Newton del artista gallego Lino Lago hasta el 7 de noviembre.

Moret Art

Noites do Porto empieza con Yazz Ahmed & Ralph Wyld

21.30 horas | La trompetista Yazz Ahme actuará en la primera noche de la quinta edición de Noites do Porto a dúo con el vibrafonista Ralph Wyld. La cita en el Jazz Filloa ya cuenta con las entradas agotadas.

Jazz Filloa

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents