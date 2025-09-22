¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 23 de septiembre

La escultura de Pepe Galán, en Belas Artes

20.00 horas | El escultor Pepe Galán reflexionará sobre su trayectoria creativa en el ciclo Artistas Galegos, o autor e a súa obra.

Real Academia de Belas Artes Pintor Álvarez de Sotomayor

Exposición de la obra individual de Lino Lago

De 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas | Se expone la obra Falsos abstractos y un cuadro de Newton del artista gallego Lino Lago hasta el 7 de noviembre.

Moret Art

Noites do Porto empieza con Yazz Ahmed & Ralph Wyld

21.30 horas | La trompetista Yazz Ahme actuará en la primera noche de la quinta edición de Noites do Porto a dúo con el vibrafonista Ralph Wyld. La cita en el Jazz Filloa ya cuenta con las entradas agotadas.

Jazz Filloa