¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del martes 23 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
La escultura de Pepe Galán, en Belas Artes
20.00 horas | El escultor Pepe Galán reflexionará sobre su trayectoria creativa en el ciclo Artistas Galegos, o autor e a súa obra.
Real Academia de Belas Artes Pintor Álvarez de Sotomayor
Exposición de la obra individual de Lino Lago
De 9.30 a 14.00 y de 16.00 a 20.00 horas | Se expone la obra Falsos abstractos y un cuadro de Newton del artista gallego Lino Lago hasta el 7 de noviembre.
Moret Art
Noites do Porto empieza con Yazz Ahmed & Ralph Wyld
21.30 horas | La trompetista Yazz Ahme actuará en la primera noche de la quinta edición de Noites do Porto a dúo con el vibrafonista Ralph Wyld. La cita en el Jazz Filloa ya cuenta con las entradas agotadas.
Jazz Filloa
