¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 22 de septiembre de 2025
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Finaliza la Semana de la Movilidad
Todo el día | Último día para disfrutar de este evento que este año se ha trasladado a la plaza de Pontevedra. Allí hay carpas y exposiciones.
Plaza de Pontevedra
Exposición del pintor César Otero
17.30 horas | Hasta el 4 de octubre se puede disfrutar de la exposición sobre el pintor César Otero, fallecido en 2004.
Galería La Marina | Avenida de la Marina, 35
Charla sobre el pintor Francisco Miguel
19.00 horas | La historiadora Carmela Galego abordará la historia del pintor Francisco Miguel, que fue asesinado por el fascismo en 1936.
Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1
Regresan los pases del Cineclub Bóveda
19.30 horas | Proyectarán la película Stern, coproducción de 1959 entre la RDA y Bulgaria. Fue premiada en Cannes.
A. C. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36
