¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del lunes 22 de septiembre de 2025

Finaliza la Semana de la Movilidad

Todo el día | Último día para disfrutar de este evento que este año se ha trasladado a la plaza de Pontevedra. Allí hay carpas y exposiciones.

Plaza de Pontevedra

Exposición del pintor César Otero

17.30 horas | Hasta el 4 de octubre se puede disfrutar de la exposición sobre el pintor César Otero, fallecido en 2004.

Galería La Marina | Avenida de la Marina, 35

Charla sobre el pintor Francisco Miguel

19.00 horas | La historiadora Carmela Galego abordará la historia del pintor Francisco Miguel, que fue asesinado por el fascismo en 1936.

Fórum Metropolitano | Río de Monelos, 1

Regresan los pases del Cineclub Bóveda

19.30 horas | Proyectarán la película Stern, coproducción de 1959 entre la RDA y Bulgaria. Fue premiada en Cannes.

A. C. Alexandre Bóveda | San Andrés, 36