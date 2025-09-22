Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»

Al menos cincuenta casetas de madera o piedra, o materiales que las simulen, con una estética de «estilo centroeuropeo», con tiendas de productos navideños, negocios de hostelería y actividades. Así será el mercadillo de Navidad en la plaza de María Pita, según las condiciones que rigen el concurso convocado este lunes por el Ayuntamiento para su organización, por un valor de 14.666 euros. El poblado abrirá del 28 de noviembre al 2 de enero, y quedará desmontado al día siguiente para permitir la llegada de la cabalgata de Reyes.

El mercado, que deberá estar delimitado con vallas de madera, tendrá una entrada principal con «iluminación típica de Navidad», una zona de casetas de artesanía y venta de productos típicos de estas fiestas, y un área de restauración, con «estructuras que favorezcan el consumo en días de lluvia», así como mesas y sillas. Los locales de hostelería no podrán suponer más de un 20% del número total de casetas. El mercado, que deberá disponer de música ambiental «exclusivamente de Navidad», tendrá que reservar un mínimo del 2% de los puestos de venta a entidades sociales de A Coruña.

Además de los puestos de venta, el organizador deberá ofrecer un área infantil para talleres y espectáculos de magia o cuentacuentos. Todos los días de apertura deberá haber al menos un taller infantil o una animación. Los sábados habrá pasacalles con personales como elfos y hadas.