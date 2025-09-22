La Policía Local de A Coruña inicia una nueva campaña de controles de bicicletas y patinetes

La Policía Local de A Coruña inicia este lunes 22 de septiembre la segunda campaña de control del uso de bicicletas y vehículos de movilidad personal (VMP) como los patinetes eléctricos. El Concello recuerda en un comunicado que la primera campaña concluyó con 21 sanciones, de las que 13 fueron por uso de auriculares durnate la conducción, 5 por circular por zonas peatonales, 2 por manejo del teléfono móvil y una por realizar modificaciones ilegales en el vehículo.

Las autoridades municipales destacan que estas conductas que dieron lugar a sanciones suponen «un riesgo real para la seguridad y afectan directamente al bienestar de las personas usuarias de la vía pública» y añaden que el objetivo de la campaña «no es otro que prevenir situaciones de peligro y garantizar una convivencia segura entre todos los modos de desplazamiento, con lo que se refuerza el uso responsable de los espacios comunes de la ciudad».

Esta acción de control forma parte del Plan local de seguridad vial que se desarrolla desde principios de este año y que, según destaca el Concello, supone un paso más en la consolidación de «un modelo de movilidad urbana que combina seguridad, accesibilidad y sostenibilidad».

Esta campaña coincide también con la aplicación de la nueva Ordenanda de Mobilidade que establece normas comunes de circulación para garantizar la correcta convivencia entre vehículos y peatones en la ciudad. La concejal de Seguridad Ciudadana, Montse Paz, subrayó la importancia de estas campañas en un momento en el que el uso de la bicicleta está en plena expansión en A Coruña con la instalación de nuevas bases de BiciCoruña y con la renovación de la flota.

“Estamos ante un cambio cultural en la forma de movernos por la ciudad, y eso requiere tanto ofrecer alternativas reales como garantizar que su uso sea responsable y seguro".