Los promotores de Parque de Oza, en A Coruña, suben un 33% las zonas libres y jardines

Los propietarios de seis parcelas entre el parque de Oza y O Castrillón, que planean construir en ellas mil viviendas (de ellas 150 serán públicas y del Concello) han acabado el borrador del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) del proyecto, así como el documento de Evaluación Ambiental Estratégica. Los presentarán «en los próximos días» al Ayuntamiento y a los vecinos, y afirman que en el texto se ha subido hasta el 63% el porcentaje de suelo que será destinado a uso y dominio público. Es un 33% más que lo que se prevé en el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), y resultado de concentrar los pisos en torres de hasta 17 plantas.

De acuerdo con fuentes de la junta del proyecto Parque de Oza, el plan general fija una reserva mínima de espacios libres y de zonas verdes de 6604,65 metros cuadrados, pero, en un convenio firmado con el Ayuntamiento se elevaron a algo más de 6.850. En el nuevo borrador han pasado a cerca de 8.820 metros, con lo que, siguiendo sus cuentas, la cifra ha subido un 28,6% en relación al convenio, y un 33,5% si se compara con el PGOM.

El próximo mes, según afirma la junta de compensación, se llevarán los documentos a la asamblea de propietarios, para que puedan aprobarlos y luego se envíen al Concello. Como ya publicó este diario, Aliseda Inmobiliaria, propiedad del banco de inversión norteamericano Blackstone y del Banco Santander, tiene el 22% de los terrenos, y la Fundación Juana de Vega otro 13%, mientras que el Sareb suma alrededor del 5%. El Concello tiene ese mismo porcentaje, pero recibirá otro 10% por cesión del resto de propietarios, según la ley. La junta afirma que en la asamblea está formada en «más del 50%» por «pequeños propietarios vecinos del propio barrio», y señala que los dueños de terrenos ya cedieron suelo para desarrollos de viales o zonas verdes. Ahora piden que el Peri se tramite y «sea aprobado definitivamente por el Ayuntamiento coruñés», para que puedan «al fin ejecutar sus derechos edificatorios».

El proyecto no obliga a los promotores a hacer más viviendas sociales de las que construirá el Ayuntamiento, con el que los promotores pactaron un rediseño que concentrará la edificación en torres elevadas para dejar espacio libre. En planes anteriores se preveían bloques con máximos de ocho u once plantas, pero el proyecto incluye ahora tres torres de 17 plantas, en primera línea sobre la zona más elevada sobre el parque de Oza.

El Gobierno local acordó un convenio con los promotores para desbloquear el proyecto tras años de parálisis, si bien este no tiene validez hasta que lo ratifique el pleno. La primera intención era llevar la aprobación definitiva a la sesión de este mes de mayo, pero el Bloque le transmitió a los socialistas que no los respaldaría hasta que se desbloqueasen otros asuntos acordados entre ambas formaciones. El convenio acabó recibiendo el visto bueno definitivo en el pleno de junio con apoyo de los nacionalistas, si bien el PP se opuso afirmando que las alturas son excesivas y se formarán un «tapón» en el barrio.