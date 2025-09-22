Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»

En un mismo claustro coinciden este curso dos momentos opuestos de la docencia: el arranque ilusionado de Iria Pico, que acaba de estrenarse como maestra, y la despedida de María Cabado, que tras 35 años de carrera se jubilará en unos meses. Ambas son coruñesas y comparten pasillos en el CEIP Curros Enríquez de Monte Alto, donde entre anécdotas y reflexiones ponen voz a cómo ha cambiado la enseñanza en las últimas décadas.

María conoce bien ese tránsito. Llegó al colegio hace ocho cursos después de pasar por centros de A Laracha o Vimianzo. Reconoce que la profesión ha cambiado tanto como la sociedad en estos años, pero se la nota satisfecha por el trabajo que ha realizado estos años y que finalizará el próximo mes de enero. Iria, en cambio, entra directamente en este centro en su primer año de docencia, después de sacarse las oposiciones en tiempo récord: «La teoría te prepara, pero aquí estoy aprendiendo de verdad cómo funciona un colegio, cómo se organiza un claustro. Es empezar de cero».

Uno de los asuntos que comparten es el acceso a la profesión. «Es un proceso subjetivo», cree Iria. «En la parte de exposición se valora cómo te expresas, pero en la redacción debería ser más objetivo. Además, en cada sitio hay un examen diferente, y eso genera desigualdad». María recuerda que el procedimiento ha cambiado: «Antes había que pasar por programación, por la especialidad y por legislación. No sé si es el sistema más adecuado. Lo más importante es tener vocación, pero eso es difícil de evaluar».

La conversación fluye hacia lo que ocurre dentro de las aulas. «Los valores, la manera de pensar, la organización… nada tiene que ver con lo de hace 35 años», señala María. «Lo que menos me gusta es que el sistema educativo valore menos los conocimientos. Se orienta demasiado al mercado laboral, y en primaria la base debe ser otra». Iria, por su parte, vive con entusiasmo el presente: «Me sorprende lo bien que se comportan los niños con los que estoy, son maravillosos».

La tecnología abre otro contraste generacional. «En la carrera se nos dice que hay que usarla porque forma parte de su día a día», apunta Iria, que reconoce haber recurrido a un vídeo para enseñar los colores a una alumna. María se define con humor como «objetora digital»: «No creo que sea necesaria en primaria. Lo importante son los conocimientos y las destrezas básicas. La tecnología está fuera, en la vida diaria, pero en clase muchas veces son estímulos que distraen más que ayudan. Lo fundamental es la concentración y la reflexión tranquila».

También coinciden en que la educación que llega de casa marca diferencias. «Influye muchísimo. El medio familiar y social es básico. A veces los niños tienen un conflicto de lealtad entre lo que les dicen en casa y lo que les dice el profesor, pero con serenidad y tolerancia se puede trabajar», afirma María. Iria añade: «Cada familia tiene sus normas, pero en clase se adaptan si todo se hace desde el respeto».

Con el curso recién iniciado, el relevo en el Curros Enríquez se produce de manera natural: entre la experiencia de quien se despide y la energía de quien empieza. Y antes de cerrar la charla, María ofrece un consejo a su compañera más joven: «Que vayas con alegría, con vocación y con esa cara de querer hacerlo bien. Y que trabajes mucho. Tendrás que cumplir lo que dice el sistema, pero sobre todo guíate por tu vocación. Eso se nota y es lo que importa».