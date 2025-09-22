A reparación en el puerto de A Coruña el buque con una vía de agua cuya tripulación fue rescatada
El pesquero Ray Primero sufrió una vía de agua cuando se hallaba a diez millas de A Coruña
A Coruña
Personal de una empresa de reparaciones navales trabaja desde este lunes en el muelle del Este en el sellado del casco del pesquero Ray Primero, con base en el puerto francés de Lorient y que procedía de Ribeira. En la madrugada del domingo sufrió una vía de agua cuando se hallaba a diez millas de A Coruña, por lo que sus once tripulantes lo abandonaron y fueron rescatados por Salvamento a bordo de una balsa, tras lo que el pesquero fue remolcado hasta el puerto coruñés.
