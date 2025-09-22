Sabina se lleva una figura de María Pita tras su último concierto

El anuncio de que el del sábado sería su último concierto en A Coruña, ya que forma parte de su gira de despedida, animó a la alcaldesa, Inés Rey, a tener un detalle con Joaquín Sabina. El artista de Úbeda recibió de la regidora coruñesa en el Coliseum una figura de María Pita que reproduce el gesto con el que aparece en la estatua de la plaza que lleva su nombre, con la lanza en la mano en actitud atacante. Rey hizo pública la imagen de la entrega en las redes sociales y, aludiendo al final de Pongamos que hablo de Madrid, dijo que el cantante sí debería volver al lugar donde fue feliz, ya que ha actuado en la ciudad en catorce ocasiones desde 1992 y ha sumado más de 100.000 espectadores en estos conciertos.