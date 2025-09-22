Si no lo leo no lo creo
Sabina se lleva una figura de María Pita tras su último concierto
ANTÓN PERULEIRO
El anuncio de que el del sábado sería su último concierto en A Coruña, ya que forma parte de su gira de despedida, animó a la alcaldesa, Inés Rey, a tener un detalle con Joaquín Sabina. El artista de Úbeda recibió de la regidora coruñesa en el Coliseum una figura de María Pita que reproduce el gesto con el que aparece en la estatua de la plaza que lleva su nombre, con la lanza en la mano en actitud atacante. Rey hizo pública la imagen de la entrega en las redes sociales y, aludiendo al final de Pongamos que hablo de Madrid, dijo que el cantante sí debería volver al lugar donde fue feliz, ya que ha actuado en la ciudad en catorce ocasiones desde 1992 y ha sumado más de 100.000 espectadores en estos conciertos.
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- La red vecinal de A Coruña contra la soledad: «Si alguien tiene algún problema, estamos pendientes»
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina
- Coliseum y Sabina se quieren en el primer asalto de su adiós
- El futuro de Telefónica en A Coruña: solo dos de sus sedes tienen personal
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- ¿Para qué sirve la planta de reciclaje de cenizas que se planea en el puerto exterior de A Coruña?