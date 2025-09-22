El teatro como herramienta de inclusión y comunidad

Del 23 de septiembre al 18 de diciembre, A Coruña, Sada y Arteixo acogerán Comunitarte, un proyecto de teatro inclusivo dirigido por la actriz y directora Victoria Teijeiro, seleccionado por la Diputación de A Coruña dentro de los proyectos singulares. El objetivo de la iniciativa es crear un espectáculo en el que participarán 60 personas con y sin discapacidad.

«Trabajaremos en las tres localidades y juntaremos a los tres grupos en un único elenco», explica Teijeiro. Las funciones se celebrarán en el auditorio de Sada, en el anfiteatro de Arteixo y cerrarán en la plaza de María Pita. Los ensayos se desarrollarán una tarde por semana en cada localidad, de 16.00 a 19.00 horas. «Es gratuito para todo el mundo», subraya la directora.

La propuesta tendrá forma de falso programa de televisión: «La idea de la obra es que se está rodando en directo un concurso navideño y se empieza a generar un poco de caos», adelanta Teijeiro. El espectáculo contará con sorpresas, con actores infiltrados entre el público para reforzar el juego entre ficción y realidad.

Los grupos serán mixtos, con intérpretes aficionados y profesionales. «Me parece interesante que cualquier persona interesada en el teatro pueda participar», señala. «Además de las metas artísticas, este proyecto es sobre todo una experiencia humana y de convivencia».

Teijeiro, que investigó en su tesis la relación entre artes escénicas e inclusión, señala que esto «favorece al desarrollo personal y social, derrumbando barreras». En el aula, la directora aplica el mismo listón para todos: «Voy a exigir el máximo a cada uno de los participantes».

La inscripciones son gratuitas y pueden realizarse en vitoriateijeiro@gmail.com o llamando al 625 715 086.