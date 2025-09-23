Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Actividades infantiles de la María José Jove

El Centro de Arte Fundación María José Jove ha abierto, hasta el 7 de octubre, la inscripción para sus actividades para niños y jóvenes de este curso. Desbordando secretos ofrece actividades artísticas a niños de seis a nueve años, y Secuencias las realiza para jóvenes a partir de los 16.

