El ‘Ambience’ hace su primera escala en A Coruña

El puerto de A Coruña recibió este martes la primera visita del crucero Ambience, que atracó en el Muelle de Trasatlánticos a las 7.00 horas y que permaneció en la ciudad hasta la 18.00 horas. El buque, con 245 metros de eslora y capacidad para 2.043 pasajeros, pertenece a la naviera Bernard Shulte Cruises Services. Su origen fue Tilbury (Reino Unido) y su destino siguiente es Lisboa. Este miércoles llega a primera hora el barco Mein Schiff 4 con destino a el puerto de Leixoes.