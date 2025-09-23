El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública

En marzo de 2023, pocos meses antes de las elecciones locales y generales, el Estado anunció que construiría 88 pisos públicos en parcelas de Defensa. Once estarían en Adelaida Muro, y el proyecto ya ha salido a contratación, pero los 77 pisos prometidos en una parcela situada en la avenida do Metrosidero, en la zona de A Maestranza y al lado de la Hípica, siguen atascados por «dificultades para su desarrollo inminente», según responde el Estado a una pregunta de la senadora del BNG Carme da Silva Méndez. Según señala el Gobierno central, la finca está incluida en una modificación puntual del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), aún no final, pero que estudia convertirla en una zona libre. Sin embargo, fuentes del Gobierno local afirman que, de cara a la aprobación definitiva, el terreno pasará a ser «dotacional público para que el Estado pueda promover allí vivienda pública».

La historia de la finca, de unos 1.800 metros cuadrados y que conforma un rectángulo paralelo a la Hípica, pertenece a Defensa, y la intentó vender en la década pasada junto con otras dos parcelas situadas en las inmediaciones. La entidad Defensa do Común reclamó que las tres se cediesen al Concello, ya que, indicaba, la ciudad las había cedido para construir las antiguas murallas. Defensa acabó vendiendo las otras dos fincas a la constructora Lipromo, pero no la más cercana a la Hípica, que, según informes municipales, tenían las posibilidades más altas de que surgiesen restos de las antiguas fortificaciones en su subsuelo. Y Defensa nunca aceptó ceder al Ayuntamiento la finca, que valoraba en 8,7 millones.

En 2022, el Gobierno local incluyó la parcela dentro de una modificación del plan general que también incluía cambios en la regulación de los equipamientos. En octubre de 2022 se aprobó inicialmente la modificación, aún con el voto en contra de Marea Atlántica y la abstención del BNG: el PSOE tuvo el apoyo del PP, que recientemente ha vuelto a pedir en el pleno que continúe la tramitación. Según afirma el Estado, la parcela quedó recalificada dentro del sistema local de espacios libres, lo que impediría construir, y, aunque se han puesto las «correspondientes alegaciones», estas están «pendientes de resolución». El pleno que dio la aprobación inicial para el cambio estableció una suspensión de dos años en los trámites urbanísticos para la finca.

El cambio todavía no es definitivo, y la modificación del plan general debe volver a pleno para la aprobación provisional y la definitiva. Según señaló recientemente el concejal de Urbanismo y Vivienda, Francisco Díaz Gallego, el Concello está a la espera de recibir informes sectoriales de otras administraciones. Pero fuentes del Gobierno local aseguran que podrá haber pisos. La parcela, afirman, «se modificó a zona verde en su día precisamente para evitar que se vendiera» para construir viviendas, pero cuando vuelva al pleno estará calificada como suelo dotacional, lo que hace posible, de acuerdo con la Ley de Vivienda, levantar pisos públicos para fines sociales si así lo permiten «los instrumentos de ordenación territorial y urbanística».

Dos ofertas para Adelaida Muro

Además de preguntar por el «retraso» en el proyecto de la avenida do Metrosidero, Carme da Silva preguntó por el plan para levantar once viviendas en Adelaida Muro. El Estado señala que el Sepes, una entidad que depende de Vivienda, sacó a concurso el pasado 4 de junio el proyecto de construcción, que ahora está «en fase de resolución».

En la web en la que se publican las novedades del concurso no figuraba este lunes por la tarde la adjudicación. Sí aparece que concurrieron dos empresas, Consultora de Ingeniería y Empresa (que tuvo que subsanar algunas deficiencias en los papeles que presentó) e Israel Alba Ramis. En la finca, situada en el número 24 de la calle de Monte Alto, se proyectan viviendas «asequibles y protegidas para siempre pasando a formar parte del parque estatal».

