La Carrera de la Mujer reunirá a más de 8.000 participantes en el paseo marítimo
La Carrera de la Mujer recorrerá este domingo 28 los 6,3 kilómetros entre Riazor y la Torre de Hércules para recaudar fondos contra el cáncer y para la investigación de la enfermedad. La alcaldesa, Inés Rey, presentó la prueba, que homenajeará a la asociación A Ciencia é femenino y a la skater olímpica Julia Benedetti. Parte de la recaudación, dentro de las iniciativas solidarias, se destinará a Acadar, Bolboretas Coruña Dragon Boat y otras entidades que defienden la igualdad.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
- Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
- El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
- Sabina se lleva una figura de María Pita tras su último concierto en A Coruña
- Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»
- Monte Alto despide las fiestas veraniegas de los barrios de A Coruña