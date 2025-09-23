La Carrera de la Mujer reunirá a más de 8.000 participantes en el paseo marítimo

La Carrera de la Mujer recorrerá este domingo 28 los 6,3 kilómetros entre Riazor y la Torre de Hércules para recaudar fondos contra el cáncer y para la investigación de la enfermedad. La alcaldesa, Inés Rey, presentó la prueba, que homenajeará a la asociación A Ciencia é femenino y a la skater olímpica Julia Benedetti. Parte de la recaudación, dentro de las iniciativas solidarias, se destinará a Acadar, Bolboretas Coruña Dragon Boat y otras entidades que defienden la igualdad.