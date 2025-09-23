El Concello de A Coruña inicia en Os Mallos su presentación del Plan de Barrios: «Este no es un documento cerrado»

La alcaldesa de A Coruña arrancó este martes en el centro cívico de Os Mallos su recorrido para explicar a los vecinos de la ciudad el Plan de Barrios del Gobierno municipal. «Recogimos las propuestas de los vecinos y comerciantes. Este no es un documento cerrado, es dinámico y vivo, que se irá enriqueciendo con las propuestas de los barrios», afirmó Inés Rey durante su intervención.

La regidora local acudió junto al concejal de Economía y Planificación Estratégica, José Manuel Lage; la concejala de Seguridad Ciudadana e Interior, Montserrat Paz; el director de Infraestructuras, Fernando Martínez; y el de Medio Ambiente, Emilio Álvarez.

Inés Rey explicó que en este distrito (entre los que se encuentran Os Mallos y Sagrada Familia) hay «30 actuaciones en marcha» en el distrito con una inversión de «más de 26 millones de euros». La alcaldesa expuso que los trabajos buscan «mejorar la movilidad en la conexiones peatonales y ciclistas, además de «reforzar los espacios públicos para que sean más seguros e inclusivos».

Este distrito es el que mayor inversión recibirá en el Plan de Barrios. Entre las intervenciones más destacadas está la humanización y regeneración de Os Mallos, por más de 3,5 millones de euros o las mejoras de las infraestructuras en las zonas del entorno de la estación Intermodal.

En los ruegos y preguntas, una de los debates que se generó fue sobre los perros y los niños en la ciudad, después de que la alcaldesa anunciara un área canina en el parque de Vioño. Una vecina reclamó que se hiciera una zona para que los niños y adolescentes del barrio pudieran jugar. Una proposición de la que la alcaldesa tomó nota.