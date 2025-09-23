Si no lo leo no lo creo
Un conductor cruza en línea recta por la rotonda de As Atochas
ANTÓN PERULEIRO
La glorieta que une As Atochas, la avenida de O Metrosidero, Veramar y Orillamar presenció asombrada, hace pocos días, un flagrante desprecio a la venerable institución de las rotondas. Un coche que transitaba por delante del cuartel de Atocha invadió un carril en dirección prohibida y cruzó directamente hacia Orillamar en vez de dar el giro, salvándose de un accidente porque otros dos vehículos se detuvieron. El conductor, de rostro impasible, cargó en línea recta, como el Cid cuando iba «ensanchando Castilla delante de mi caballo», como Cervera gritando «clavad las banderas» en la bahía de Cuba o el regimiento Alcántara, que «disipa las nubes a su paso», pero le pedimos que pondere la bizarría a la hora del desplazamiento con el respeto al Código de Circulación.
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- El verano se despide a lo grande en A Coruña: cinco planes que hacer este fin de semana
- Un Coliseum entregado despide a un eterno Sabina
- Coliseum y Sabina se quieren en el primer asalto de su adiós
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- El futuro de Telefónica en A Coruña: solo dos de sus sedes tienen personal
- Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
- Monte Alto despide las fiestas veraniegas de los barrios de A Coruña