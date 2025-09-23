Un conductor cruza en línea recta por la rotonda de As Atochas

La glorieta que une As Atochas, la avenida de O Metrosidero, Veramar y Orillamar presenció asombrada, hace pocos días, un flagrante desprecio a la venerable institución de las rotondas. Un coche que transitaba por delante del cuartel de Atocha invadió un carril en dirección prohibida y cruzó directamente hacia Orillamar en vez de dar el giro, salvándose de un accidente porque otros dos vehículos se detuvieron. El conductor, de rostro impasible, cargó en línea recta, como el Cid cuando iba «ensanchando Castilla delante de mi caballo», como Cervera gritando «clavad las banderas» en la bahía de Cuba o el regimiento Alcántara, que «disipa las nubes a su paso», pero le pedimos que pondere la bizarría a la hora del desplazamiento con el respeto al Código de Circulación.