«Convertimos la ópera de Mozart en algo como Barbie»

¿Cómo está viviendo estos días en A Coruña previos al estreno?

Estoy absolutamente enamorado de la ciudad. Tenemos dos semanas de ensayos y después las dos funciones. Es un tiempo muy corto para montar una ópera completa de Mozart, pero muy contento.

¿Qué supone para usted la ópera?

Para mí, la ópera es usar la voz para compartir la alegría y las tragedias humanas, de modo que el público pueda sentirlas y salir del teatro transformado.

Viene de cantar en teatros estadounidenses. ¿Cuáles son las diferencias con el Teatro Colón?

En Europa los escenarios suelen ser más pequeños. En Estados Unidos me entrené para que mi voz se escuchara en espacios enormes, así que aquí estoy aprendiendo a cantar con más matices y menos volumen. El equipo de trabajadores funciona de forma igual de profesional.

¿Por qué aceptó la propuesta de cantar La Finta Semplice?

Porque era trabajo. También porque quería cantar en España y en Europa, así que cuando surgió la oportunidad la acepté de inmediato.

Mozart compuso esta ópera con tan solo doce años.

Impresiona. Creo que muchos de nosotros, cuando aparecimos el primer día, esperábamos algo diferente. Los recitativos son muy diferentes de otros como Don Giovanni o Le nozze di Figaro. Son difíciles y sorprendentes para alguien tan joven.

Su personaje, Cassandro, ¿ha sido uno de sus roles más complicados que ha interpretado?

Cassandro es un hombre inseguro, y por eso se comporta mal con su hermano. Yo no soy así, por lo que busco en mí mis propias inseguridades para dar verdad al papel. Al final de la ópera, él mejora y se reconcilia. Y sí, pensé que sería más sencillo, pero hemos trabajado mucho para llegar al nivel que nos pide el maestro Giuseppe Sabbatini. Él también nos enseñó a cómo ejecutar estos papeles.

¿Cómo es el trabajo con el equipo de la Orquesta Sinfónica de Galicia?

Fantástico. Jaime, nuestro regidor, es tan amable y agradable... Es genial trabajar con él, igual que con Aquiles, el director artístico. Él nos guía como un verdadero padre, nos motivan a todos. Siempre nos dice: ‘¡Podemos hacerlo! ¡Ya lo tenéis! ¡Vamos a hacer una ópera muy buena!’. La gente es encantadora.

¿Qué puede esperar el público coruñés de esta obra?

Una noche muy divertida. Verán una historia muy tonta. Hemos convertido esta historia en algo casi de Barbie: yo soy Ken, Diana es Barbie… todo con un toque de humor y color. Queremos que la gente se ría y salga feliz. Y, en especial, que se escuche Mozart muy alto en A Coruña.

¿Qué le gusta fuera del escenario?

Mi afición principal es el fandom furry. Me disfrazo de animal y canto ópera en ese contexto para acercar la música a los niños. Es una forma creativa y diferente de enseñar lo que es la ópera y me gusta mucho, me llena.

¿Dónde se ve dentro de unos años en el mundo de la ópera?

Quiero cantar Don Giovanni en el Teatro Real y actuar en teatros como La Scala de Milán, la Ópera de París o la Staatsoper de Viena. Me encantaría trabajar mucho en Europa, aunque por ahora vivo en Estados Unidos, donde tengo un hijo, pero sería un sueño venir aquí muchas más veces.

