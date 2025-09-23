Damiano David canta ‘Si no estás’, del coruñés Íñigo Quintero

Damiano David saltó a la fama internacional cuando su grupo, Måneskin, ganó Eurovisión en 2021. El italiano rompió con su pasado y ahora se encuentra de gira por España. En el concierto del lunes por la noche en Madrid, Damiano David cantó sus canciones pero también hizo dos versiones de temas en español que le gustan especialmente, uno fue Guantanamera, de Guitarricadelafuente y, el otro, el viral Si no estás, del coruñés Íñigo Quintero. Lo que probablemente no sabía el italiano es que el autor de la canción estaba entre el público y le agradeció el gesto de haber cantado su canción compartiendo una historia en sus redes sociales con un mensaje en el que no ocultaba su «emoción» por lo sucedido.

me jodería tanto ser cantante y que damiano david hiciera una cover de mi canción porque automáticamente pasaría a ser suya y me tocaría buscar otra vocación https://t.co/ehpzeH9TXp pic.twitter.com/VlD6p8wc4r — natalia (@DAMIANISM0) September 22, 2025