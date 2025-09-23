Dueños de pisos turísticos niegan alta densidad en A Coruña
Destacan la elevada población en un municipio reducido
A Coruña
La Asociación de Propietarios de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga) considera que la concentración de negocios de este sector en A Coruña no es elevada al relacionar su número con la superficie del municipio, ya que destaca que la población de la ciudad es 70 veces superior a la media nacional. Frente a los 93 habitantes por kilómetro cuadrado en el conjunto nacional, en A Coruña son 6.500. Aviturga señala que las viviendas turísticas «no aumentan o disminuyen por los kilómetros cuadrados, sino que van en función de la población».
