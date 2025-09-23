El entorno de la Torre, escenario del concurso de fotos de Hábitat

El entorno de la Torre de Hércules protagonizará este sábado, 27 de septiembre, el certamen de fotografía organizado por el Grupo Naturalista Hábitat. El objetivo del concurso es inmortalizar y resaltar la importancia de la fauna, la flora y los entornos naturales del faro milenario. La actividad es gratuita, aunque es necesario cubrir este formulario https://forms.gle/dJwxVPuUJrZJSaQR9.

Las fotografías tienen que realizarse desde las doce de la noche del sábado hasta las doce del mediodía dentro de la zona delimitada del Espazo Natural de Interese Local (ENIL), de modo que pueden ser nocturnas o diurnas y son válidas aquellas hechas tanto desde tierra como desde el mar con cámaras de fotos o móviles.

De 11.00 a 12.30 horas, los participantes entregarán un máximo de tres fotos en el Centro de Interpretación e Atención a Visitantes o las harán llegar por mail. A las 13.30 horas se anunciarán los ganadores, que recibirán un lote de productos y un diploma como reconocimiento. El concurso cuenta con el apoyo de Turismo.