Etiem, la firma coruñesa que vestirá a uno de los rivales del Dépor

Uno de los rivales del Deportivo en la Liga Hypermotion se vestirá en esta temporada con moda coruñesa. La Cultural y Deportiva Leonesa, equipo ascendido la pasada temporada a la Segunda División del fútbol español, llevará ropa de ETIEM como nuevo patrocinador y marca oficial del club.

La firma de A Coruña se encargará de vestir al club leonés en sus actos institucionales, presentaciones y desplazamientos. Tal y como informa la marca en una nota de prensa, "la empresa, reconocida por combinar tradición y vanguardia en el diseño, aportará estilo, confort y uniformidad a un equipo que acaba de regresar a Segunda División y que trabaja con determinación para establecerse en el futbol profesional".

Luis Chacón atendiendo a los medios con una camiseta de ETIEM / LOC

En el mismo comunicado indican que la unión "nace con un objetivo claro: reforzar la identidad y el sentimiento de equipo más allá del terreno de juego". Esperan que "la imagen cuidada y cohesionada refleja también la dedicación del grupo y el respeto por una afición que sueña con ver al equipo entre los grandes del fútbol español".

Esta no será la primera experiencia de esta empresa en el fútbol profesional, puesto que ETIEM también vistió al Deportivo en la temporada 2009-2010.