La Guardia Civil investiga a dos personas en A Coruña por el robo de nasas de pesca en el muelle de Oza
Los hechos ocurrieron el 4 de septiembre y la Guardia Civil ha recuperado los efectos sustraídos
La Guardia Civil investiga en A Coruña a dos personas acusadas del robo de 12 nasas de pesca en el muelle de Oza, ubicado en el recito del puerto coruñés. Según ha informado el Instituto Armado en una nota de prensa, el afectado presentó denuncia el pasado 4 de septiembre comunicando que le habían sustraído 12 nasas de pesca.
A raíz de la denuncia, agentes del Destacamento Fiscal y de Fronteras de la Guardia Civil del Puerto de A Coruña iniciaron una investigación para tratar de constatar la veracidad de los hechos, recuperar los efectos sustraídos e identificar a los autores. Fruto de las pesquisas, la Guardia Civil logró determinar la presunta autoría de los hechos y localizó tanto a los responsables como los objetos robados. De este modo, se procedió a la investigación de estas dos personas como presuntos autores de un delito de hurto y a la incautación de los efectos encontrados, que fueron restituidos a su legítimo propietario.
