Hijos de Rivera participa en la mesa de ‘Historias de éxito’

El Club Cámara Noroeste de O Parrote albergará el 9 de octubre el encuentro profesional Marcas gallegas, historias de éxito, organizado por el estudio de diseño coruñés Costa para poner el foco « en el valor estratégico de las marcas» y abrir «un nuevo espacio de diálogo entre personal directivo de empresas líderes de capital gallego, especialmente entre las de tradición familiar». Entre los participantes de las dos mesas redondas están Cafés Candelas, Corporación Hijos de Rivera, ITG y Krack.

La actividad empezará a las 09.30 horas en el club de la Cámara de Comercio, que colabora en este encuentro «sobre el valor de las marcas gallegas» junto con la Asociación Española de Branding (Aebrand), el Foro de Marcas Renombradas Españolas (FMRE) y la consultora Gfk-An NIQ Company. El foro es de acceso gratuito, pero hay que retirar entrada previamente a través de la plataforma EventBrite, en la web eventbrite.es.

Además de las mesas redondas, la iniciativa albergará además la presentación en Galicia de los resultados de BrandPulse 2024, el «estudio de referencia sobre la salud de las marcas españolas» según los organizadores del evento. En la sexta edición del estudio ha participado personal directivo de más de 250 empresas de todo el territorio estatal y revela « las prioridades estratégicas de las marcas así como los retos a los que se enfrentarán, a ojos de sus líderes, en los próximos meses».