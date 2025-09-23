La mejor información con la copia digital de LA OPINIÓN A CORUÑA
La suscripción a la edición impresa digital permite leer la réplica del periódico impreso en la pantalla del dispositivo que elijas
Incluye la versión digital del periódico, guardar y comentar noticias, y acceso a la newsletter diaria con las últimas noticias, suplementos, descuentos, sorteos y ventajas exclusivas
Aprovecha la promoción especial y suscríbete para un trimestre por solo 18€ (antes 38,95€)
LA OPINIÓN A CORUÑA te ofrece una modalidad de suscripción con la suscripción impresa en formato digital. Esta opción permite el uso de tres dispositivos distintos de forma simultánea e incluye todas las ventajas de los contenidos web.
El otoño llega con una oferta muy interesante para que descubras esta suscripción a la copia digital del periódico y lo leas cómodamente en tu smartphone, ordenador o tableta. Aprovecha la promoción especial y suscríbete 3 meses por solo 18€ (antes 38,95€).
Puedes también acceder al ejemplar de un día, optar por una suscripción mensual, trimestral o semestral e incluso anual. Consulta aquí todas las tarifas en promoción.
Ventajas de la edición digital
La suscripción a la edición impresa digital permite ver la réplica del periódico en papel que compras en tu quiosco en la pantalla del dispositivo que elijas.
Suscribirse a la edición impresa digital de LA OPINIÓN A CORUÑA permite leer todas las noticias, guardar las informaciones que te interesan, ajustar el tamaño de letra para una mejor lectura y traducir a más de 20 idiomas toda la información diaria.
¿Qué incluye?
· Acceso a la versión digital del periódico diario de papel
· Newsletter diaria con las últimas noticias
· Guarda y comenta las noticias
· Acceso a los contenidos de los suplementos
· Acceso ilimitado a todos los contenidos web
· Descuentos y ventajas exclusivas
· Newsletters de autor, opinión y temáticas
· Sorteos exclusivos
Para acceder a todas sus ventajas son muy cómodas las apps disponibles en Play y Apple Store con las que podrás leer sin límites y a diario todas las noticias, reportajes, entrevistas y artículos de opinión publicados en la edición impresa.
Preguntas frecuentes
¿Qué es la réplica digital y qué ventajas tiene?
La réplica digital te permite disfrutar de tu periódico o suplemento de papel tanto en tu ordenador como en tu dispositivo móvil.
¿Hace falta registrarse?
Para disfrutar de las ventajas de la réplica digital es necesario registrarse y tener una suscripción de la réplica digital activa. De esta forma podrás acceder a tus compras desde distintos dispositivos.
¿Qué pasa si ya soy suscriptor de edición impresa?
Si eres suscriptor de LA OPINIÓN A CORUÑA en edición impresa podrás seguir disfrutando de todo lo mejor como hasta ahora con la ventaja adicional de disfrutar también de tu suscripción a la réplica digital de forma totalmente gratuita y los contenidos web.
¿Qué tarifas hay disponibles? Descubre todas las tarifas aquí.
¿Los suplementos se venden por separado?
No. Debes adquirir y acceder al ejemplar de la fecha de publicación del suplemento y podrás acceder a las dos publicaciones.
Adquiere desde aquí la edición impresa digital de LA OPINIÓN A CORUÑA.
También te podemos ayudar llamando al teléfono 981 217 400. De lunes a viernes, de 8.00 a 14.00 horas.
- Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
- La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
- Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
- Sabina se lleva una figura de María Pita tras su último concierto en A Coruña
- Monte Alto despide las fiestas veraniegas de los barrios de A Coruña
- Rescatan a los 11 tripulantes de un pesquero francés con una vía de agua frente a la costa de A Coruña
- El Gobierno licita la rehabilitación del Oceanográfico de A Coruña, aplazada desde 2008
- La Policía Local de A Coruña inicia una nueva campaña de controles de bicicletas y patinetes