El Mercado de San Agustín acogerá la primera Feria de Industrias Culturales en A Coruña

El Mercado de San Agustín se convertirá el sábado 8 de noviembre en el punto de encuentro de una cita con la cultura en todas las dimensiones con Coruñart, I Feria de Industrias Culturales y Creativas de A Coruña. Una iniciativa que parte del sector privado de mano de Iria Mejuto, directora de Totem Gestión Cultural en colaboración con Tomás Legido y María Nieto.

Según explican, la idea es crear un punto de encuentro para los profesionales de la cultura en la ciudad. Una especie de jornada de convivencia pero con mucho más que ofrecer. "Contaremos con masterclases para profesionales de la cultura, speedmeetings pensados para poner en contacto a artistas y programadores, showcases, recitales y un espacio exclusivo para los profesionales acreditados para que puedan trabajar sinergias y contactos", explica Mejuto.

"Habrá también puestos de venta para que los artistas que lo deseen puedan vender sus obras, desde fotografía a moda o pintura, pasando por artesanía o literatura, porque el evento también contará con las actividades abiertas al público, como música en directo, micros abiertos y un espacio gastronómico", explican desde la dirección del proyecto.

"Buscamos que los profesionales de toda la provincia tengan un espacio de encuentro en el que aprender, intercambiar experiencias y trabajar, pero también hacer llegar ese trabajo al público general", añaden. "La cultura no es algo elevado e inalcanzable, es una actividad diaria que mueve a mucha gente y que forma parte de nuestras vidas", finalizan.

El evento se realizará en la citada fecha en horario de 11.00 a 20.00 horas y estará abierto al público en general, pero contará con espacios exclusivos para profesionales acreditados. Las acreditaciones, así como la reserva de puestos de venta, quedará abierta a los profesionales que lo deseen en los próximos días.