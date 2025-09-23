Nueva suspensión del juicio a siete acusados de narcotráfico

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña suspendió el juicio fijado para este lunes contra siete personas acusadas de traficar con grandes cantidades de cocaína, cannabis, MDMA y ketamina. El motivo ha sido la ausencia de uno de los abogados de la defensa debido a una baja laboral. La vista ya había sido suspendida el pasado mes de febrero, así como aplazada en varias ocasiones por diversos motivos.