Sanidade asegura no poder calcular cuándo terminarán las obras del Chuac

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó este martes el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña (Inibic) y admitió el retraso que sufren las obras de ampliación del Chuac, al tiempo que aseguró que su departamento “no puede hacer una estimación de cuánto durarán” esos trabajos porque “no depende exclusivamente” de él.

Sobre la reclamación del Concello que se reúna la comisión de seguimiento del proyecto ante la demora en su ejecución, manifestó que ese órgano se convocará pero que el Ayuntamiento de A Coruña “está suficientemente informado de cómo van las obras del Chuac”. También puso de relieve que “es difícil construir al tiempo que se hace asistencia”.

“Las cosas empiezan ya a arrancar y el proyecto saldrá adelante lo antes posible teniendo en cuenta la complejidad que tiene”, afirmó Gómez Caamaño, quien sobre la reclamación de A Coruña de contar con su propia Facultad de Medicina destacó que la Xunta mantiene su posición de que haya una facultad única en Santiago y que se imparta el cuarto y quinto curso en los hospitales de A Coruña y Vigo.

“Hay que recordar que todo el potencial investigador del Inibic va a quedar en el Chuac, independientemente de a qué universidad pertenezca”, destacó el conselleiro.

También refirió los proyectos que prevé desarrollar Sanidade en el hospital coruñés, como la ampliación de espacios en las unidades de Diálisis y Reanimación, la creación de nuevos espacios para el gimnasio y la terapia ocupacional de la Unidad de Lesionados Medulares, así como para Rehabilitación Respiratoria y la Cardíaca, además de la adquisición el próximo año de una nueva resonancia magnética.