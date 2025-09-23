Dos semanas de patinetes y bicicletas bajo la lupa del 092

La Policía Local inició ayer la segunda campaña de control específico a bicicletas y vehículos de movilidad personal, como los patinetes eléctricos, y que durará dos semanas. Durante este tiempo, los agentes pondrán el foco, entre otras cuestiones, en el uso indebido de auriculares y del teléfono móvil, así como en el lugar por el que circulan estos vehículos. La anterior campaña de este tipo, que finalizó en mayo, concluyó con 21 sanciones, de las que trece fueron por uso de auriculares durante la conducción, cinco por circular por zonas peatonales, dos por manejo del teléfono móvil y una por realizar modificaciones ilegales en el vehículo.

Estas conductas suponen, según recuerda el Concello en un comunicado, «un riesgo real para la seguridad y afectan directamente al bienestar de las personas usuarias de la vía pública». El objetivo de la campaña reside en «prevenir situaciones de peligro y garantizar una convivencia segura entre todos los modos de desplazamiento». Durante todo el año pasado, la Policía Local sancionó a un centenar de usuarios de bicicletas y patinetes eléctrico. Durante el pasado ejercicio se registraron también una veintena de accidentes con estos vehículos involucrados.