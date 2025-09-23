Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Taller vecinal dedicado al molino de A Gramela

La librería Galgo Azul acoge a las 19.00 horas de este jueves el primer taller de «memoria vecinal» dedicado al viejo molino de A Gramela, en el Agra do Orzán. En él, los residentes del barrio podrán compartir anécdotas y fotografías. Habrá más actividades dedicadas al molino.

