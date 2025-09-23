Tres bomberos de A Coruña protagonizan un rescate en Nápoles cuando se encontraban de vacaciones
“Los alertaron gritos en la calle mientras tomaban un café en una terraza”, explican sus compañeros
Tres bomberos de A Coruña que se encuentran estos días disfrutando de unas vacaciones en Nápoles se han visto sorprendidos por un incendio registrado en una vivienda habitada de la localidad italiana. “Los alertaron gritos en la calle mientras tomaban un café en una terraza”, explican sus compañeros del cuerpo en redes sociales. A pesar de encontrarse fuera de servicio, los efectivos de A Coruña no dudaron en intervenir y lograron evacuar a las personas de la vivienda y sofocar el fuego, antes incluso de la llegada de los Vigili Del Fuoco, sus homólogos en Italia.
