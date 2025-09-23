«En el ‘underground’ es donde se puede ser libre»

Figura esencial de La Movida y del punk, Ana Curra llega a A Coruña para hacer vibrar el muelle de Batería con su actuación en Noites do Porto el próximo día 26. Pianista de formación y todo un referente tras su paso por Alaska y Los Pegamoides, Parálisis Permanente y Los Seres Vacíos, la artista combina la visceralidad de su repertorio con una puesta de escena cuidada y un discurso crítico con las injusticias sociales.

Es una figura clave de La Movida y del punk. ¿Qué hay de esa Ana que muchos recordarán con la que veremos sobre el escenario de Noites de Porto?

Pues algunas cosas verán, porque las canciones con el tiempo se hacen mejor, las dominas con más conocimiento. El repertorio que llevo es muy visceral, no ha perdido vigencia. Las canciones nuevas me mantienen viva, y las de Parálisis Permanente siguen teniendo absoluta actualidad. Siempre añado cosas recientes porque también me alimentan.

¿Por qué le da tanta importancia al aspecto visual en sus conciertos?

Porque ayuda a evocar lo que tengo en la cabeza. Una buena estética, luces o proyecciones arropan el concepto y lo expresan mejor, dentro de las posibilidades de cada presupuesto. Igual que en un disco, me gusta tener un concepto que luego se refleja en la vestimenta, en el pelo, en los colores. Creo que es importante no ser uno más, también en lo visual.

Usted es pianista de formación. ¿Cómo dialoga esa base académica con la furia y la libertad del punk?

Dialoga muy bien. Tenemos un estereotipo rígido de la música clásica, pero los grandes compositores fueron transgresores en su época. Yo lo entiendo porque me tocó vivir el punk: es obligatorio ejercer desde la actualidad, como ellos hicieron entonces. Siempre me gusta abrir o cerrar con algo clásico para mostrar que son músicas de todos, un legado eterno. En Noites de Porto cerraré con Ángela de Bala, pero normalmente incluyo ese guiño.

El circuito de festivales y de salas ha cambiado mucho en España. ¿Cómo ve la escena actual?

Son cosas distintas. Hay festivales pequeños, medianos y otros ya insoportables, sobre todo para el público si va a escuchar música y no solo a la fiesta. A mí me gustan los que mantienen equilibrio: donde sabes quién organiza, hay fiabilidad y tratan a la gente como personas, no como números. En las salas, en cambio, el público es más crítico pero también más fiel. No se gana mucho dinero, pero te llevas reconocimiento y energía. Cada concierto es distinto y me gusta verlo así.

¿Qué papel cree que tiene hoy la rebeldía del punk, cuando parece que está todo dicho?

Parece que está todo dicho, pero también olvidado. Vivimos una pendiente hacia la falta de respeto, dignidad y humanización. Todo se naturaliza como defensa propia, pero hay una gran confusión ética. El poder del dinero domina, con líderes peligrosos a los que se permite todo como Trump o Putin. Yo tengo ya perspectiva para no dejarme engañar, pero vivo un momento triste, presenciando masacres como la de Gaza por el gobierno de Israel.

¿Cómo recuerda la movida?

El recuerdo es tramposo, porque siempre piensas en lo último que recordaste. Pero en comparación con ahora, fue un momento pletórico: mucha creación, un país que pasaba de ser gris a poder hablar y crear. Fue un tiempo brillante.

¿Le molesta las críticas actuales que dicen que eran un grupo de pijos?

Yo no voy a clasificar a nadie por su clase social, sino por lo que sea él responsable de llevar a cabo en su vida y en su día a día. Entonces, si uno es hijo de papá y el otro es de barrio, pues yo qué sé, nadie es responsable de dónde viene. Me parece un absurdo, entonces no entro al trapo de eso.

¿Cree que hay artistas en la actualidad que conectan con aquel espíritu?

Sí, con las connotaciones de cada época. Bala, por ejemplo, son un grupo heredero de una tradición que me enorgullece. Igual que yo me siento heredera de Patti Smith, ellos reconocen venir de ese hilo. Esa cadena continúa, sobre todo en el underground, que es donde se puede ser libre. En el momento en que trasciendes demasiado, las decisiones se condicionan. Por eso no quiero alejarme de ahí. Hay muchos grupos que juegan con ese equilibrio, como Extremoduro o La Polla Records.