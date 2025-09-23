La Universidad celebra la Noite das Persoas Investigadoras

La Universidade da Coruña (UDC) organiza este viernes una nueva edición de la Noite Europea das Persoas Investigadoras , en colaboración con varios centros científicos. Al mediodía habrá talleres científicos para escolares en la Domus, así como visitas guiadas al Citeec. En este centro de Elviña se organizará una ruta por el laboratorio de Hidráulica a las 17.00 y 18.00 horas.

En Náutica habrá visitas para escolares, y otras, de 10.00 a 12.30, en el centro Citic, para enseñar proyectos de inteligencia artificial, realidad virtual y robótica. Por la tarde, entre las 18.00 y las 21.00 horas, habrá más actividades, con talleres divulgativos en el Muncyt, y una tienda de charlas divulgativas en la Marina, donde también se organizarán talleres para público familiar. En el bar Árnica, a partir de las 18.00 horas, se organizarán conferencias para adultos con temáticas como el uso de la IA en medicina o los músculos del suelo pélvico. Todas las actividades son gratuitas, y la organización ofrece información más detallada en la web de la iniciativa, gnight.gal. Colaboran la Autoridad Portuaria y los museos de la ciudad.