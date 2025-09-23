"Que te vea el psicólogo es necesario, no es un lujo"

Belén Gómez es trabajadora social y, el 9 de octubre, participará en la jornada de sensibilización, información y concienciación sobre salud mental que organiza Asociación Pro Enfermos Mentales (APEM), en la sede de Afundación. El acceso es gratuito previa inscripción en el correo apemjornada@gmail.com. Este año estará dedicada a la salud mental pero no solo de los enfermos sino también de quienes les cuidan.

En los últimos años hemos empezado a hablar mucho más de salud mental, ¿esto ayuda o se ha hecho tan común que roza lo banal?

Cuanta más información, mejor. Muchos de los avances que hubo en salud mental fueron gracias a las asociaciones. Antes, los padres tenían a sus hijos encerrados en casa con cierta vergüenza y, a partir de tener información, empiezan a acudir a distintos dispositivos de salud mental, se empiezan a juntar y a apoyar los unos a los otros. Si no sabemos lo que es una enfermedad mental y lo que puede ocurrir, lo que pasa es que nos da miedo. Para que los podamos entender, para que podamos saber que cuando estas personas están medicadas y están bien no suponen ningún riesgo, y que, cuando no lo están, hay que ayudarles para que los estabilicen, hace falta información.

¿Se ha avanzado mucho?

Sí, pero aún queda muchísimo por avanzar, lo ideal es que estas personas estuviesen insertadas laboralmente y en la sociedad. Se necesita un incremento en todos los servicios y dispositivos de salud mental, un apoyo real a las familias, el acompañamiento a lo largo de toda la trayectoria vital es muy importante para poder estabilizarse. Tiene que haber suficientes profesionales y actualmente no los hay.

¿Cuál es la mayor barrera que se encuentran las familias cuando reciben el diagnóstico de una enfermedad mental?

El desconocimiento y la falta de apoyos. Hay que potenciar mucho más el trabajo a nivel social y comunitario, para que se sientan acompañadas. Si tú ya no entiendes lo que le pasa a tu hijo, no sabes cómo reaccionar y, al final, los chicos se quedan en la calle, no son aceptados por nadie y pueden empezar a consumir sustancias que les perjudican. A mí me parece fundamental el apoyo desde el inicio.

El diagnóstico de salud mental es para una persona pero, al final, afecta a todas las que le rodean, ¿cómo se lo toman las familias?

Cualquier enfermedad altera la unidad familiar. Si hay una enfermedad y la desconoces y no sabes cómo llevarla todavía es peor. La familia necesita apoyos y recursos para poder mandar a sus enfermos y tomarse un respiro. A un chico que tiene un problema de salud mental, no le falta inteligencia, pero muchas veces sí le falta comportamiento, a veces no se pueden levantar por efecto de la medicación. Hace falta crear unos recursos para que estas personas puedan estar ocupadas. Hoy en día las medicaciones son mejores que hace años, pero se necesitan servicios como por ejemplo los talleres del Ayuntamiento, en los que están con otras personas, y también propios donde ellos estén con sus iguales. No como un gueto, sino como una manera de relacionarse de forma sana y compartiendo la idea de la salud mental como una enfermedad más con la que puedes vivir perfectamente con apoyo y tratamiento.

¿Se ha vencido el estereotipo de que una persona con enfermedad mental es violenta, que escucha voces o tiene alucinaciones?

Si hay un buen diagnóstico, si hay un buen tratamiento, si las personas entienden lo que les pasa, se producen menos esos brotes. Si tú ves a una persona en esa tesitura lo que tienes que hacer es llamar al 061 para que la estabilicen. Generalmente, lo que hacemos es alejarnos por miedo y porque no estamos entendiendo que esa persona, si se comporta así, es porque se está defendiendo y lo que realmente necesita no es que le tengamos miedo, sino que le ayudemos.

¿Es necesaria más inversión no solo en los enfermos sino en sus familias?

Sí, las familias necesitan descansar para poder cuidar bien. Son importantes los programas, los talleres, el diagnóstico, la medicación, pero también que los psicólogos no te vean una vez cada seis meses, porque la enfermedad no es una vez cada seis meses y no todo el mundo tiene el dinero necesario para ir todas las semanas a un psicólogo de pago. Que te vea el psicólogo no es un lujo y no solo al enfermo sino a su entorno porque tienen que entender qué es lo que le pasa a su hermano o a su hijo. Hacen falta más residencias y, sobre todo, hacen falta más profesionales, que están muy saturados. Necesitamos también que de alguna manera los profesionales podamos contar con recursos, porque a veces las situaciones que vemos son muy graves y necesitamos un respiro.

