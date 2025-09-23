Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio

«Las aceras están llenas de matorrales y no se puede pasar por ellas», explica Noelia Caruncho, una de las vecinas de la Urbanización Breogán que reclama al Concello que solucione las múltiples deficiencias que aprecian en este barrio, formado por chalés y que se alza en un monte junto al cementerio de Feáns. Un paseo por las calles de la urbanización permite comprobar cómo muchas de las aceras están invadidas por la maleza, hasta el punto de que en algunos casos es necesario bajar a la calzada para continuar. «Llamamos y nos dicen que se lo pasan a Medio Ambiente, pero no viene nadie. Llevamos años protestando y una vez al año pasa alguien, pero no hay un mantenimiento regular, cuando se debería pasar habitualmente», señala esta residente.

Una mujer camina por la calzada al no poder acceder a la acera debido a la maleza que la cubre. / Carlos Pardellas

El sentimiento general entre este grupo de vecinos es que el barrio, que nació hace unos cuarenta años y en el que calculan que reside alrededor de un millar de personas, está «abandonado», por lo que exigen que se dé respuesta a sus peticiones.

Frente a esta protesta, fuentes municipales informaron a este periódico que entre las obras ya ejecutadas recientemente en la zona, las licitadas de saneamiento en la calle Félix Rodríguez de la Fuente y la ya adjudicada de una pista multideporte suman una inversión de más de 750.000 euros.

Cartel que anuncia unas obras en 2023. / Carlos Pardellas

También informa el Concello que una de las reivindicaciones de estos vecinos, la construcción de aceras hasta Feáns, «ya está licitada» y asegura que mantiene «una relación fluida con la asociación de vecinos» y que «atiende sus demandas», sobre lo que pone como ejemplo que le solicitó unos desbroces que se realizarán.

El uso de edificaciones abandonadas para hacer botellones es visto como un peligro

Pero este grupo de residentes asegura desconocer la existencia del colectivo que menciona el Concello y qué personas lo integran, al tiempo que apunta que la vegetación descontrolada no solo está presente en las aceras, sino también en fincas de la urbanización que carecen de edificaciones y que son tanto de propiedad privada como municipal.

Edificio abandonado y rodeado de matorrales. / Carlos Pardellas

A esto se suma, según este grupo de vecinos, la existencia de construcciones abandonadas desde hace años, como la situada a la entrada del barrio y que pretendió ser un centro social, que son utilizadas por jóvenes para realizar botellones. Proponen que esas edificaciones sean aprovechadas para albergar equipamientos o comercios, sobre lo que han recibido la respuesta de que su expropiación sería complicada.

También denuncian estos residentes que las calles menos transitadas son aprovechadas para el vertido de basura que no es retirada por el servicio municipal de recogida, además del asfaltado de las calles Luis Iglesias, Isidro Parga Pondal y José Goyanes Capdevila. Sobre el transporte público destacan que las líneas 23 y 23A solo pasan cada cuarenta minutos y que carecen de conexiones con los campus universitarios y los hospitales.

Vegetación descontrolada y maleza sobre una de las aceras del barrio. / Carlos Pardellas

Aunque propusieron un bus que les comunicara con O Birloque, Mesoiro y Feáns que además llegara a los hospitales se les negó, mientras que su petición de una estación de BiciCoruña fue rechazada al ser calificada de «inviable».

También se les negó la instalación de un contenedor de aceite doméstico, así como la retirada de una colmena de abejas de un contenedor de papel por estar «protegidas» y ponen como ejemplo de la dejadez con el barrio la pervivencia del cartel de unas obras de la Diputación realizadas hace más de un año y del colocado por el Concello hace décadas en la entrada de la urbanización.