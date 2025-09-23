A la venta entradas de Pablo Alborán y Dayna Kurtz
A las 17.00 horas de este miércoles saldrán a la venta, de 40 a 120 euros, las entradas para el concierto que ofrecerá Pablo Alborán a las 22.30 horas del 4 de julio del próximo año en el Coliseum, y que podrán adquirirse en pabloalboran.es; ataquilla.com y la taquilla de la plaza de Ourense. Hubo una preventa para clientes del Santander. Y ya están a la venta, en ataquilla.com y la plaza de Ourense, los pases para el recital que dará la cantautora norteamericana Dayna Kurtz en el teatro Colón el 28 de noviembre. Podrán comprarse el mismo día en el teatro si quedan.
