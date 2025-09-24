La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»

Las palabras del conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, en las que afirmó que el Concello de A Coruña tiene "suficiente información" sobre la marcha de las obras del Chuac tras haber solicitado una reunión de su comisión de seguimiento fueron replicadas este miércoles por la alcaldesa. "La información que tenemos es que no marchan", dijo Inés Rey, quien añadió: "Ya no pido que cumplan los plazos, pedimos que por lo menos no nos tomen el pelo". La regidora exigió que a la comisión acuda la conselleira de Infraestructuras, cuyo departamento dirige el proyecto, y dijo de Caamaño que "cada vez que habla sube el pan".