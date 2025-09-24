Arde un coche en un taller mecánico de Pocomaco cuando se encontraba en pruebas

Los bomberos han sofocado este mediodía un fuego en un vehículo que se encontraba en reparación en un taller ubicado el polígono de Pocomaco. Durante las pruebas que realizaba el mecánico, el coche comenzó a arder por un problema originado en el motor delantero. Los bomberos acudieron al lugar con tres vehículos y, a su llegada, aplicaron espuma y agua sobre el vehículo afectado para sofocar el fuego. También se trasladó al lugar una dotación de la Policía Local, que cortó un tramo de la calzada desde la glorieta que da acceso a Mesoiro. La circulación estuvo interrumpida durante unos minutos, aunque no generó alteraciones de tráfico, según señalan desde la sala de pantallas de la Policía Local.