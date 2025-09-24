Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arde un coche en un taller mecánico de Pocomaco cuando se encontraba en pruebas

El fuego se originó en el motor delantero del vehículo. Los bomberos aplicaron agua y espuma para sofocar el incendio y la policía cortó un tramo de calzada durante unos minutos

Vehículo de los Bomberos de A Coruña.

Vehículo de los Bomberos de A Coruña. / LOC

RAC

Los bomberos han sofocado este mediodía un fuego en un vehículo que se encontraba en reparación en un taller ubicado el polígono de Pocomaco. Durante las pruebas que realizaba el mecánico, el coche comenzó a arder por un problema originado en el motor delantero. Los bomberos acudieron al lugar con tres vehículos y, a su llegada, aplicaron espuma y agua sobre el vehículo afectado para sofocar el fuego. También se trasladó al lugar una dotación de la Policía Local, que cortó un tramo de la calzada desde la glorieta que da acceso a Mesoiro. La circulación estuvo interrumpida durante unos minutos, aunque no generó alteraciones de tráfico, según señalan desde la sala de pantallas de la Policía Local.  

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hostelería que no cierra cocinas en A Coruña: 'Aquí nunca falta una tapa en la mesa
  2. Vecinos de Urbanización Breogán denuncian el «abandono» del barrio
  3. La Audiencia de A Coruña respalda que una madre pueda desahuciar a su hija, en precariedad económica
  4. El Ayuntamiento de A Coruña blindará la finca del Estado en A Maestranza para vivienda pública
  5. Relevo en las aulas de A Coruña: «Lo importante es la vocación»
  6. Inés Rey: 'La vivienda centra nuestras preocupaciones, pero las medidas no tienen efectos inmediatos
  7. Mercadillo de Navidad en María Pita: 50 casetas y al «estilo centroeuropeo»
  8. Los promotores de Parque de Oza, en A Coruña, suben un 33% las zonas libres y jardines

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Estos son los conciertos ya anunciados que vendrán a A Coruña en 2026

Eladio Carrión anuncia concierto en A Coruña el próximo año: fecha y entradas

Eladio Carrión anuncia concierto en A Coruña el próximo año: fecha y entradas

Arde un coche en un taller mecánico de Pocomaco cuando se encontraba en pruebas

Arde un coche en un taller mecánico de Pocomaco cuando se encontraba en pruebas

Snacks saludables con bagazo de cerveza: así es la nueva idea en desarrollo de Estrella Galicia

Snacks saludables con bagazo de cerveza: así es la nueva idea en desarrollo de Estrella Galicia

La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas

La plataforma de coches VTC Bolt anuncia su desembarco en A Coruña ante la sorpresa de los taxistas

Los Satélites y Fania Blanco Show centran la programación de las fiestas de O Ventorrillo

Los Satélites y Fania Blanco Show centran la programación de las fiestas de O Ventorrillo

Ángel Judel, abogado coruñés experto en IA: "La neurotecnología parece una distopía pero en cinco o diez años su uso estará generalizado"

Ángel Judel, abogado coruñés experto en IA: "La neurotecnología parece una distopía pero en cinco o diez años su uso estará generalizado"

La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»

La alcaldesa de A Coruña, sobre las obras del Chuac: «Que no nos tomen el pelo»
Tracking Pixel Contents