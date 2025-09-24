El BNG exige más apoyo docente en el Concepción Arenal

La reducción del profesorado de apoyo en el colegio público Concepción Arenal lleva a la diputada autonómica del BNG Mercedes Queixas a presentar una proposición no de ley y preguntas en el Parlamento gallego en las que reclama a la Xunta que dote al centro del personal necesario para los alumnos con necesidades especiales. La parlamentaria, que visitó el colegio con la concejala Avia Veira, comprobó que dispone de una orientadora, dos especialistas en audición y lenguaje, dos de pedagogía terapéutica y dos cuidadoras.

En el centro estudian este curso veinte alumnos con necesidades educativas especiales y sesenta con necesidades específicas de apoyo educativo, por lo que Queixas y Veira expresaron su solidaridad con la «indignación de las madres y padres» de estos niños por recibir menos atención educativa que el año pasado.