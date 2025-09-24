Científicas del Inibic de A Coruña: «Dar voz al paciente es imprescindible en la investigación contra el cáncer»

«Centrar la investigación oncológica en el paciente significa, también, incorporar su participación y opinión en cada uno de los procesos». Con esta idea nace 'Patient Advocacy', un programa pionero en España, impulsado por la Asociación Española contra el Cáncer (AECC) y «con participación coruñesa», que tiene como objetivo «incorporar la voz de pacientes y familiares en todas las fases del proceso investigador». En el Día mundial de la investigación contra el cáncer, que se conmemora este miércoles, 24 de septiembre, las doctoras Angélica Figueroa y Sofía Silva, investigadoras del Instituto de Investigación Biomédica (Inibic)-Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), y beneficiarias de sendas ayudas científicas de la AECC,reivindican ese papel de los pacientes como «sujetos activos» en la investigación.

«La opinión de los pacientes es absolutamente imprescindible. Tener claro que ellos entienden para qué trabajamos, y que también validen nuestra labor», resalta Angélica Figueroa, coordinadora del Grupo Plasticidad Epitelial y Metástasis del Inibic-Chuac y beneficiaria de una Ayuda AECC Innova, con la que pretende desarrollar nuevos compuestos contra las metástasis, en combinación con quimioterapia, para el tratamiento del cáncer colorrectal.

La investigadora Angélica Figueroa, en un laboratorio del Inibic. / Iago López/Roller Agencia

«Como aspecto diferencial, no es un proyecto de investigación en sí, sino más de innovación. Lo que se pretende es trasladar los resultados de años de investigación de nuestro grupo para intentar que tengan un impacto, así como un valor clínico y científico que permita posicionarlos en el mercado», explica la doctora Figueroa, antes de pormenorizar que su equipo trabaja «con una necesidad médica no cubierta, las metástasis», causantes «del 90% de las muertes» de pacientes con cáncer.

Desarrollo de un fármaco para "bloquear metástasis" en cáncer colorrectal

«Hemos iniciado el desarrollo de un fármaco para bloquear una diana molecular muy innovadora, con el fin de bloquear, a su vez, las metástasis. Es decir, en vez de intentar destruir el tumor primario, o tratar de inhibir su crecimiento, lo que queremos es evitar que esas células sean capaces de emigrar, invadir y diseminar. Esto es un aspecto diferencial muy importante. No hay precedente de un antimetastático en el mercado, algo muy necesario, y este tipo de proyectos, que no son tanto de investigación, sino más de innovación, requieren una financiación muy importante, por eso estamos muy agradecidos a la AECC», reitera, sobre «un proyecto que, en su día», cuando fue seleccionado como beneficiario de una de las ayudas científicas de la asociación, «fue valorado por un comité científico, pero también por un comité de pacientes» [en el marco del programa 'Patient Advocacy'], que «debían entender, de una manera más divulgativa, la importancia y el valor diferencial» que aportaba.

«Primero, se preseleccionaban las mejores candidaturas. Luego iban a entrevista, donde había un panel de expertos, no solo del ámbito científico, sino también de negocio y farmacia, así como representantes de los pacientes, quienes podían plantear cuestiones para entender mejor el por qué y para qué querías hacer las cosas», detalla la doctora Figueroa, quien incide en «la importancia» de programas como 'Patient Advocacy', impulsado por la AECC, que posibilitan que los pacientes «no solo participen en ensayos clínicos y cedan muestras», sino que «puedan aportar su opinión acerca de sus necesidades», situándolos «en el centro de la investigación».

Sofía Silva, oncóloga médica del Chuac e investigadora del Inibic, en un laboratorio de este último centro. / Iago López/Roller Agencia

Estudio de resistencias a tratamientos en tumores de pulmón

Reivindica, también, «el papel de los propios pacientes en la investigación» Sofía Silva, oncóloga médica del Chuac e investigadora del Inibic, beneficiaria de una Ayuda Clínico Júnior en el Territorio AECC, quien celebra que la asociación esté «haciendo bastante trabajo, en ese sentido», algo que estima «importantísimo». «Es positivo unir todos los puntos que integran la lucha contra el cáncer, desde el propio paciente, hasta la investigación más inicial del todo», destaca la doctora Silva, antes de detallar en qué consiste su proyecto financiado por la AECC.

«El año pasado, se entregaron más de 2,25 millones de euros en ayudas en la provincia, con proyectos activos por valor de 4,8 millones», recuerda Carlos Lamora, vicepresidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, quien subraya que la estrategia de la asociación se enfoca «en tumores de baja supervivencia», en «apoyar el talento científico en todas las etapas» y en «asegurar que los proyectos tengan impacto real en los pacientes»

«Se encuentra dentro de la línea de investigación que ya tenemos en nuestro grupo de Oncología del Inibic, que se basa en estudiar resistencias a los tratamientos, fundamentalmente en cáncer de pulmón, no centrándonos en las células tumorales, sino en las que rodean al tumor. Son células del sistema inmune (lo que conocemos como las defensas), que pueden estar activadas y luchar contra el tumor, o en un estado que promueve la resistencia. En mi caso, lo que intentamos es identificar mecanismos de resistencia de este tipo de células, esencialmente los macrófagos, e identificar terapias para poder transformar esos macrófagos hacia un espectro más antitumoral», especifica esta investigadora, con «un perfil completamente clínico», pero «interesada, desde siempre», en adentrarse, «un poco, en las fases más iniciales de la investigación». «Lo que sucede es que esto, fuera de ayudas como las de la AECC, es imposible para un clínico», reconoce.

Carlos Lamora, en la sede de la AECC en A Coruña. / Víctor Echave

El vicepresidente de la Junta Provincial de la AECC en A Coruña, Carlos Lamora, reivindica, en esa línea, que la asociación es «la mayor red de investigación en cáncer en España», con «más de 2.300 investigadores en 146 centros». «El año pasado, se entregaron más de 2,25 millones de euros en ayudas en la provincia, con proyectos activos por valor de 4,8 millones», recuerda Lamora, quien subraya que la estrategia de la AECC se enfoca «en tumores de baja supervivencia», en «apoyar el talento científico en todas las etapas» y en «asegurar que los proyectos tengan impacto real en los pacientes». «Esto es lo que busca, precisamente, el programa 'Patient Advocacy', con participación coruñesa: una visión más real y más cercana de las necesidades clínicas de los pacientes», reitera.