El concierto de Ana Curra en Noites do Porto cambia de escenario

El concierto de Ana Curra este viernes día 26 en el festival Noites do Porto de A Coruña cambia de localización. Los responsables del certamen han confirmado un cambio de programación tras cancelar Ilegales su concierto en A Coruña, en este ciclo, debido a motivos de salud. La baja de esta banda llevó a la promotora a tratar de encontrar a otro grupo o solista para completar la programación del viernes 26 pero acaban de confirmar que "no ha sido posible" contratar a otra formación musical para completar la programación de ese día, así que Ana Curra se mantiene como cabeza de cartel de Noites do Porto este viernes 26 pero su actuación será en el Playa Club en lugar de en el muelle de la Batería del puerto de A Coruña, como estaba inicialmente previsto.

Noites do Porto señala también que, debido a estos cambios de programación, las entradas para Ana Curra tendrán un precio especial de 15 euros. La organización aclara que las personas que ya tengan sus entradas recibirán un correo con las instrucciones y agradece la comprensión del público.