Constructora San José iniciará este año la reforma del mercado de Santa Lucía por 9,6 millones de euros

La Junta de Gobierno Local aprobó este miércoles la adjudicación a Constructora San José de las obras de reforma del mercado de Santa Lucía, en cuyo edificio se instalará también el centro de salud del barrio y un centro cívico municipal. La adjudicación es por 9,6 millones y con un plazo de ejecución de 15 meses, frente a los 18 en que fue licitada. La alcaldesa, Inés Rey, explicó que este fue uno de los aspectos que decantaron la elección de esta oferta, junto con la ampliación en dos años de la garantía de los trabajos.

Asimismo la Junta de Gobierno aprobó también aprobó la adjudicación de la construcción de aceras entre Feáns y el cementerio, una antigua reivindicación vecinal, por 720.000 euros y un plazo de cuatro meses. La actuación forma parte del Plan de Barrios del Concello.

También se aprobó la compra de nueve vehículos de recogida de basura separada por 3,1 millones que estarán en servicio el próximo año.