¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 24 de septiembre
Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día
Concierto de Deadletter
22.00 horas | La banda británica ofrece esta actuación, incluida en el festival Noites do Porto. Una hora antes tocará la banda viguesa Fantasmage.
Garufa
‘Galicia a vista nocturna’
|José Manuel Fachal Roel ofrece una selección de 20 fotografías nocturnas de la Vía Láctea, realizadas en diferentes puntos de Galicia.
Centro Ágora
