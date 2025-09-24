¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 24 de septiembre

Concierto de Deadletter

22.00 horas | La banda británica ofrece esta actuación, incluida en el festival Noites do Porto. Una hora antes tocará la banda viguesa Fantasmage.

Garufa

‘Galicia a vista nocturna’

|José Manuel Fachal Roel ofrece una selección de 20 fotografías nocturnas de la Vía Láctea, realizadas en diferentes puntos de Galicia.

Centro Ágora