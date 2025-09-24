Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 24 de septiembre

Conciertos, exposiciones, charlas, espectáculos... Consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día

La banda Deadletter actúa en la sala Garufa, dentro de la programación del Noites do Porto.

Deadletter actúa en la sala Garufa, dentro de la programación del Noites do Porto.

RAC

Concierto de Deadletter

22.00 horas | La banda británica ofrece esta actuación, incluida en el festival Noites do Porto. Una hora antes tocará la banda viguesa Fantasmage.

Garufa

‘Galicia a vista nocturna’

|José Manuel Fachal Roel ofrece una selección de 20 fotografías nocturnas de la Vía Láctea, realizadas en diferentes puntos de Galicia.

Centro Ágora

