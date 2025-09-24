Edificios, estructuras y fuentes: así amplía A Coruña la protección de su patrimonio

El catálogo del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), que lista los inmuebles protegidos por su valor patrimonial, sumará 84 nuevos edificios, fuentes y estructuras, desde el edificio del Observatorio y los muelles de As Xubias a las escaleras de Os Mariñeiros junto a A Palloza, pasando por inmuebles de Monte Alto, Os Mallos o Sagrada Familia. El Gobierno local llevará a pleno el jueves de la próxima semana la aprobación provisional de una ampliación que deriva de un proceso iniciado en 2016, con Marea Atlántica en el Gobierno local, y que ya dio protección a otros edificios. El cambio incluye el trazado del Camiño Inglés, y se estima que recibirá el visto bueno de la Corporación, debe recibir informes de la Xunta y el Estado y pasar de nuevo por pleno para la aprobación definitiva.

Fuente de O Corgo, en el parque de Oza. / Carlos Pardellas

Tres fuentes

El catálogo incorporará a la fuente de A Cortiña, que ya forma parte del listado vigente, otras tres «idénticas, originalmente vinculadas a los núcleos rurales de la periferia». Así, se protege a la fuente de piedra situada en As Xubias de Abaixo y la fuente de O Corgo (en el parque de Oza). También a la de Monelos, situada delante del instituto del mismo nombre. Entre sus características está el «carácter representativo que tiene el servicio público en la cultura ilustrada».

Edificio de Eusebio da Guarda, 13, en Os Mallos. / Carlos Pardellas

El «pequeño ensanche» de os Mallos

La memoria técnica para la ampliación señala que el actual PGOM de 2013 fue el primero en reconocer el «valor arquitectónico del pequeño ensanche de Os Mallos», cuatro manzanas situadas entre las calles Eusebio da Guarda, Oidor Gregorio Tovar, Santander y San Luís. Se trata de una zona «proyectada y mayoritariamente ejecutada en los años 30 del siglo XX».

Entre los edificios a proteger está el del primer número de Eusebio da Guarda y el conjunto de inmuebles que ocupa los números 13, 15, 17 y 19 de esa misma calle, así como el número 28 de Oidor Gregorio Tovar. También se incorporará al catálogo el edificio número 11 de la calle Santander. En la calle San Luis se añaden los números 4, 6, 8 y 25 (una parte de la memoria añade el 10).

La rampa de Os Mariñeiros, hacia A Palloza. | / Carlos Pardellas

La Rampa de Os Mariñeiros

En tiempos, los trabajadores del mar del barrio de Santa Lucía descendían hasta el muelle de A Palloza, y existía media docena de rampas «que se iban sucediendo por el frente marítimo» El catálogo incorporará la rampa y escaleras que lleva desde Fernández Latorre a la carretera y plaza de A Palloza.

Inmueble de la Independencia, 23, en Monte Alto. / Carlos Pardellas

As Atochas-Monte Alto

Este «barrio histórico de la ciudad, inicialmente ocupado por el proletariado industrial», se encuentra «muy desfigurado» por sucesivos planes urbanísticos y por el desarrollismo de la década de 1950. Los inmuebles característicos de este barrio es la «vivienda en fila», construida en una parcela de «cierta entidad». Esta forma de construir acababa configurando un barrio con grupos de «dos a seis inmuebles», a veces con «precarios servicios urbanos» pero con «regularidad, repetición y coherencia interna». Los redactores del documento proponen proteger varios conjuntos de edificios, como los del 5 de San Andrés Antelo y buena parte de los de la calle San Lorenzo (del 1 al 18,. el 20 y el 24) o los de los números 32 y 34 de Independencia.

A esto se suman los edificios de los números 5, 7 9, 11, 13, 15 y 17 de Marconi, y, en la misma ficha aunque originalmente se clasificaban por separado, el número 2 de la calle Montroig y seis de Orillamar, en concreto los 23, 25, 27, 29, 31 y 33.

A Falperra

Se trata de un barrio con un trazado «análogo» al de As Atochas, aunque con edificaciones «muy posteriores», en su mayoría de la segunda década del siglo XX y promociones mayores, lo que le da este barrio un tejido «mucho más regular». Se incluirán en el catálogo los números 4, 6 y 8 de Vila de Laxe, y los 51 y 53 de la calle Falperra. También el edificio de los 50 y 52 de Sinforiano López.

Origen de Sagrada Familia

Este se encuentra en el cruce entre la avenida de Fisterra y la calle San Sebastián, y en el barrio perviven inmuebles racionalistas de los primeros cuarenta años del siglo XX. Estos edificios «mantuvieron los modos del racionalismo de la República», un registro que cambió en el centro, y son «la mayor concentración» de la arquitectura racionalista de pequeño tamaño presente en la ciudad.

Pasarán a estar protegidos los números 7, 9 y 10 de González Villar, así como el 10, 12, 14 y 22 de la calle Maravillas y el 2, 4 y 6 de la vía San Isidoro. La ampliación se completa con los 12, 14 y 16 de San Leandro. Varios de los inmuebles se incorporaron desde la aprobación inicial del documento.

El número 37 de la avenida de O Portádego. / Carlos Pardellas

Entorno del Pazo da Peregrina

En marzo de 2016, cuando la modificación puntual del PGOM estaba dando sus primeros pasos, la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta emitió un informe pidiendo al Concello que incorporara «una serie de elementos de interés». Entre otros, el Gobierno gallego se refería l Pazo da Peregrina, situado en el límite con Culleredo, en concreto en la avenida do Portádego, 35, y que ya está catalogado. Se modificará su ficha y se incorporará como elemento protegido el inmueble del número 37.

El edificio del Observatorio, en Agra do Orzán. / Carlos Pardellas

Observatorio y sus escaleras

El observatorio meteorológico del Agra do Orzán, situado en Gregorio Hernández, 4 e «inaugurado oficialmente el 16 de septiembre de 1930, es «parejo en antigüedad, factura y valor arquitectónico a otras edificaciones de la avenida de la Habana ya protegidas». Aunque está fuera del perímetro de la Ciudad Jardín, se le considera parte del «crecimiento urbano» de este barrio, una pertenencia que se ve «subrayada» por su diseño.

Lo que convierte la arquitectura del Observatorio en valiosa es «su posición», y también se considera que la escalera que lleva a este tiene «particular valor»

Agra do Orzán

Además del edificio meteorológico, el catálogo incluirá la vivienda unifamiliar del número 12 de la calle del Observatorio, uno de los «últimos inmuebles racionalistas de principios de los años 40 del siglo XX» que se conservan, con las «formas y tipologías de los focos iniciales de desarrollo» del Agra do Orzán. En esa misma calle, en los números 25 y 27, se protegerá un conjunto de edificios que planta baja y dos alturas que suponen una «muestra de las construcciones típicas del primer tercio del siglo XX».

Casas unifamiliares

Se unirá al catálogo el nº1 de la vía la «vivienda agraria preindustrial» que fue recibiendo varias ampliaciones a lo largo de su historia. Cuenta con casa, muro de piedra elaborado con una técnica tradicional y un castaño de gran porte que da nombre a la zona. También se dará protección a viviendas familiares del 245 de la avenida de Monelos y los 7 y 10 de Lugar de Eirís de Arriba.

La Casa Carré, de Eirís de Arriba. / Carlos Pardellas

Casa Carré

Construida a principios de siglo XX, encargada por Ricardo Carré Aldao al arquitecto Rafael González Villar, se encuentra en la carretera de Eirís y «destaca por su arquitectura ecléctica con influencias modernistas». Es un «símbolo de la arquitectura de la ciudad», con una fachada ornamentada con detalles de forja que la convierten en «una de las construcciones más representativas del Ensanche».

As Xubias

El catálogo reconocerá las «numerosas construcciones preindustriales», muelles y embarcaderos, que conectan As Xubias con la ría de O Burgo. Una de las rampas ya figuraba en una ficha de las casas marinera de la zona.

Por incluir

Quedan para posteriores modificaciones del plan general hórreos, para los que se hará un catálogo específico, los elementos históricos del viaje de Visma que llevaba agua a la ciudad o las capillas de San Xoán, San Roque y Nosa Señora de Atocha. También elementos arqueológicos de O Castrillón y la Torre, la lonja del Gran Sol y las casas 117 y 119 de la avenida de Monelos. No se considera especialmente valioso el edificio de vela y remo del Club del Mar.

