Eladio Carrión anuncia concierto en A Coruña el próximo año: fecha y entradas

Eladio Carrión anuncia nueva gira, que llevará por nombre DON KBRN, para el próximo 2026 y A Coruña será la única parada en Galicia. Esta actuación será en el Coliseum el 29 de enero, en el que será el primer concierto del recinto coruñés en ese año. En un principio el concierto se había anunciado para el día 15 de ese mismo mes.

El artista latinoamericano regresará tras su actuación en junio de 2024 y se une así a artistas como Dani Martín, Mikel Izal, Pablo Alborán, Hijos de la Ruina o Celtas Cortos en la programación confirmada del multiusos.

La preventa de entradas para este concierto arrancará el próximo miércoles 1 de octubre a las 16.00 horas a través de la página sfx-events.com.

Nueva visita

Carrión, conocido por éxitos como Coco Chanel, Mbappe o No te deseo el mal, combina trap y reguetón con una identidad lírica cada vez más personal. Su evolución artística lo ha posicionado como uno de los artistas más respetados del género urbano, alejándose del simple hit de verano para construir una carrera sólida y ambiciosa.

El concierto en A Coruña supondrá el primer contacto del público con su nuevo repertorio en directo, aunque esta no será su primera visita a la ciudad, ya que actuó anteriormente en la sala Pelícano y en el Coliseum de A Coruña.