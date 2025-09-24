El Festival Intercentros celebrará una nueva edición en A Coruña para recaudar fondos destinados a Boanoite y Adaceco

El Festival Intercentros, una iniciativa que mezcla arte y solidaridad, celebrará su vigésimocuarta edición en A Coruña destinada en esta ocasión a recaudar fondos para las entidades Adaceco y Boanoite, la primera centrada en la atención a personas con daño cerebral adquirido y la segunda en las que no tienen hogar.

La presentación de esta edición ha tenido lugar en la sede de Afundación con presencia del organizador del evento, Rodrigo Hidalgo; el concejal de Educación herculino, Juan Ignacio Borrego; la presidenta de Boanoite, Sara Alvar; y el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado.

En fechas todavía por determinar, una en torno a febrero y otra antes de Semana Santa, en el centro Dominicos y en el Coliseum, respectivamente, este encuentro prevé contar co la participación de unos mil jóvenes a través de diferentes actuaciones. "Estamos educando en valores", ha resumido Hidalgo sobre un festival "que se ha convertido en un certamen musical".

En cuanto a los proyectos a los que se destinará la recaudación, Alvar ha señalado que en su caso atienden, a través de voluntarios, a personas que duermen en la calle, a lo que se suma el centro de acogida de transición con el que cuentan y por el que en 2024 pasaron 17 personas.

La presidenta de Boanoite ha alertado en este sentido de un aumento de personas sin hogar en los últimos meses, "unas 70 o 75 vemos cada viernes, casi unas 40 más de lo que atendíamos normalmente".

Por su parte, el presidente de Adaceco ha explicado que hay "más de mil casos anuales de daño cerebral en el área sanitaria de A Coruña" y ha instado a los afectados a acudir a la entidad. Ahora mismo, ha precisado, hay lista de espera en los dos centros que tienen, uno en A Coruña y otro en Culleredo, con 175 personas atendidas semanalmente por parte de esta asociación.

"Hay que transmitir a los más jóvenes inquietud solidaria y conocimientos de que la vida tiene carencias y dificultades enormes para muchas personas", ha expuesto, a su vez, el concejal herculino, quien ha animado a la participación en este evento.