El Festival Intercentros destinará su recaudación a personas sin hogar y a afectados por daño cerebral en A Coruña
Las asociacioes BoanoiTE y Dano Cerebral A Coruña recibirán los beneficios de la XXIV del festival solidario que reúne el talento musical de estudiantes de los centros educativos de la ciudad
El Festival Intercentros presenta su XXIV edición, que se celebrará el Coliseum en el mes de marzo. Sus beneficios serán destinados a la asociación BoanoiTE, que ayuda a personas sin hogar, y a la asociación de daño cerebral de A Coruña. El objetivo del festival solidario, impulsado por el tejido educativo de la ciudad y el Concello, es mostrar desde el ámbito de la cultura y la creatividad, su apoyo a los más necesitados. El público asistente podrá colaborar con la aportación de ayuda a las entidades beneficiarias y con la donación de alimentos.
"Es magnífico ver cada año a tanta gente aplaudir el esfuerzo de los músicos y bailarines que trabajan todo el curso junto al profesorado para hacer visibles las asociaciones de la ciudad que se involucran con los más necesitados”, destacó el concejal Ignacio Borrego en la presentación este miércoles. También participaron el organizador de la iniciativa, Rodrigo Hidalgo, junto a Sara Alvar, de la asociación BoanoiTE y Juan Luis Delgado, de la asociación Dano Cerebral A Coruña. El Concello avanza que la fecha se conocerá próximamente.
