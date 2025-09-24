"La neurotecnología parece una distopía pero en cinco o diez años su uso estará generalizado"

Este viernes se celebran en el centro tecnológico ITG las primeras jornadas internacionales en España sobre el futuro del cerebro humano, los usos de la neurotecnología y su intersección con los derechos humanos, la innovación empresarial y la salud. El abogado coruñés especialista en neurotecnología, IA y Derechos Humanos, de CCS Abogados, Ángel Judel, participará en estas jornadas.

El programa de las jornadas parece de ciencia ficción, con cerebros que se pueden almacenar y cosas que pueden moverse con la mente...

Si, nosotros lo que pretendemos es trasladarle al público general y a los profesionales, que estos planteamientos que parecen tan distópicos son reales, que son tecnologías que en cinco o diez años van a ser de uso generalizado. Van a venir dos emprendedores con sus startups españolas, que están trabajando en eso, o sea, que es una realidad tangible y van a explicar en qué están trabajando.

Estas nuevas tecnologías aplicadas al cerebro humano pueden utilizarse para conseguir cosas muy buenas, pero seguro que también muy malas si no existe una regulación, ¿no?

Ese es el tema, se pueden conseguir cosas muy buenas y muy malas. Una definición muy sencillita de las neurotecnologías es que son tecnologías que conectan directamente el cerebro humano con una computadora. A través de esta conexión se consigue registrar, interpretar y decodificar la actividad cerebral de las personas. Son tecnologías que potencialmente podrían darnos datos sobre cómo piensan las personas, cómo desarrollan sus emociones, cómo son sus procesos cognitivos, cómo son sus recuerdos. Es un campo de grandes posibilidades, sobre todo en el ámbito de la curación de enfermedades como el párkinson, la demencia o la depresión. Al conocoer la actividad cerebral de las personas se puede hacer un diagnóstico temprano y se pueden aplicar técnicas de estimulación cerebral.

Ese es un buen uso, pero ¿y los malos?

Tenemos la posibilidad de intervenir en al actividad mental. Ese es el gran problema, que incluso los datos mentales que tú generes puedan ser mal usados, que alguien pueda hackearlos y que los pueda obtener a través de un dispositivo. Estos dispositivos los puedes comprar ya a través de Amazon, o sea, que eso no es ciencia ficción, lo que pasa es que no está generalizado. Nuestro planteamiento es a cinco o diez años vista, cuando este uso esté generalizado, que alguien pueda hackear estos datos y pedir dinero por ellos o transformar tus recuerdos. Hay estudios de distintos centros de delincuencia que hablan de la posibilidad de que se pueda provocar la ceguera a través del uso de unas gafas que ya está desarrollando Meta, y que salen a la venta el día 30, y que puedan intervenir en tu actividad ocular. Esas gafas están conectadas con una pulsera que mide tus pulsaciones y la actividad de tu sistema nervioso. Eso puede determinar tu estado emocional y se pueden inferir determinados estados a través de los estímulos que suceden a través de ese dispositivo. Es información muy sensible y que abre un campo muy peligroso.

La regulación, incluso la filosofía sobre qué es y no es ético, tiene que ir acompasada con estos avances, ¿en qué punto se encuentra actualmente?

El derecho lo que tiene que ser es una herramienta que facilite la investigación y la ética. Tiene que haber una regulación que sea sencilla pero clara, que permita a los investigadores desarrollar sus proyectos teniendo claros los márgenes. La ética tiene que intervenir para determinar a dónde queremos llevar las investigaciones sobre neurociencia y neurotecnología. Los abogados lo que tenemos que hacer es ayudar a los científicos a seguir unos estándares éticos adecuados de una forma sencilla y sin miedo. Hay que perseguir el mal uso y para eso tiene que haber unas normas y un control.

¿Cuál cree que será el paso que democratice la neurotecnología, el que la introduzca en nuestro día a día?

Solo en Estados Unidos hay previstas inversiones de unos 30 billones de dólares para los próximos cinco años, prácticamente todas las grandes empresas tecnológicas americanas, que son las que dominan el mercado, van a trabajar con estas tecnologías. Cuando la neurotecnología pase a se parte de los dispositivos de uso diario, como teléfonos o televisiones será cuando se dé el salto. Funcionamos por imitación, pasará como con los teléfonos, que veremos el potencial que tienen y que están a nuestro alcance para incorporarlos. También China tiene un plan quinquenal

¿Por dónde empezará, por darle capacidad de comunicarse o de moverse a una persona que no puede hacerlo, por almacenar recuerdos...?

Hay que distinguir las investigaciones de uso clínico de la neurotecnología y las del uso comercial. En el clínico existe la pretensión de cura de enfermedades. En el comercial, donde ahora mismo hay mayor desarrollo es en el ámbito de los videojuegos, en la domótica doméstica y el movimiento de objetos únicamente con el control a través de estos dispositivos. También se está desarrollando el control de dispositivos con la mente. También se va a empezar a desarrollar en el campo del control de la actividad laboral para medir el nivel de estrés y cansancio para evitar accidentes laborales y está habiendo un desarrollo muy significativo, que es el que más preocupa, que es en el ámbito militar, sobre todo para aumentar las capacidades cognitivas de los soldados, para limitar aspectos emocionales como el miedo, para medir el nivel de estrés y para el tratamiento de enfermedades propias del ámbito militar como el estrés postraumático.

¿Como unos robots sin sentimientos y que hagan cosas que, sin la neurotecnología, no harían?

El miedo o el riesgo que plantean estas tecnologías es que, con los nuevos neurodispositivos, que ya no solo registran y monitorean la actividad cerebral, sino que pueden llegar a intervenir la actividad cerebral, pueden participar sin tu consentimiento. Uno de los principales neuroderechos que se plantean desde el ámbito académico es el de la protección de la integridad mental, es decir, que el hecho de utilizar la neurotecnología no altere la esencia de la propia persona, que no altere quien yo era antes de usarla.