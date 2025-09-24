El patrimonio de A Coruña aún por proteger: de hórreos a petroglifos

El Gobierno local llevará al pleno del jueves de la próxima semana un listado de 84 inmuebles que quiere añadir al catálogo de elementos patrimoniales protegidos del Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), desde fuentes a las escaleras cercanas a A Palloza, y desde los muelles de As Xubias a edificios singulares de barrios como Os Mallos, As Atochas, Sagrada Familia o A Falperra. Pero esta propuesta de ampliación, que aún es provisional, deja fuera a otros inmuebles y elementos para los que se había propuesto protección en fases anteriores del documento, desde bienes arqueológicos como los elementos del Viaxe de Visma que llevaba agua a la ciudad a la lonja del Gran Sol.

Catálogo de hórreos

En la ampliación que se está tramitando actualmente han quedado fuera estos elementos patrimoniales. De acuerdo con la documentación municipal, el Concello quiere elaborar un «catálogo específico» en el que se incluirán los hórreos de la ciudad a proteger. Ya hay algunos en el catálogo vigente, pero el Ayuntamiento quiere «eliminar» los que no cumplen las condiciones que establece la ley gallega para que sean considerados como bienes patrimoniales y añadir otros».

Viaxe de Visma y antiguas capillas

La tramitación de la actual modificación se remonta a 2016, y en aquel entonces se estudiaba dar protección a los elementos del Viaxe de Visma, el antiguo acueducto que llevaba agua a la ciudad. Hay restos en San Pedro de Visma, en los terrenos que ahora se están urbanizando para construir 3.500 viviendas, y los promotores se han comprometido a respetarlos. La documentación municipal señala que es necesario hacer una «prospección y estudio exhaustivo» del trazado que tenía el Viaxe de Visma, identificando y dando protección a la «totalidad» de este, remitiendo la inclusión en el catálogo a una modificación del PGOM «específica del catálogo arqueológico».

También estarán en esta modificación tres capillas ya desaparecidas, pero de las que quedan yacimientos arqueológicos: las de San Xoán (quedan algunos restos visibles en el polideportivo de Grande Obra), San Roque (entre la calle del mismo nombre y el Campo da Leña) y Nosa Señora de Atocha (derribada en 1927, pero quedan vestigios en un callejón de Atocha Baja). En estos casos, afirma el Ayuntamiento, hay que «realizar un estudio más profundo» sobre los restos, elaborar fichas para los yacimientos y remitirlas a la Xunta para que se incorporen al inventario de yacimientos arqueológicos de Galicia.

Yacimientos de O Castrillón y la Torre

Los responsables de la promoción Parque de Oza quieren construir mil viviendas en seis parcelas entre esta zona verde y O Castrillón (de las que 150 serán viviendas sociales municipales), pero en la década pasada, un informe municipal apuntó a que había restos arqueológicos en la zona. La documentación de la ampliación del catálogo menciona el «yacimiento de O Castrillón» y lo remite a la futura ampliación del catálogo arqueológico, pero una nueva excavación de los promotores no halló restos.

La modificación que promete el Concello también incluirán la protección de un petroglifo en la península de la Torre (no menciona cuál, aunque hay dos identificados en punta Herminia), así como «otro bienes que se puedan localizar y documentar en una prospección arqueológica a realizar» en la zona del faro romano.

Lonja del Gran Sol

Situada junto al mar en la zona de A Palloza y con más de 250 metros de largo, este edificio ya no funciona como mercado de pescado, pero sigue empleándose para actividad portuaria El Concello estudió catalogarlo, aunque esto fue cuestionado por Puertos del Estado, que en 2019 señaló que está en servicio para usos portuarios y por lo tanto no puede haber cambios urbanísticos que «supongan una interferencia».

El Concello considera que «debe ser incluido» en el catálogo, pero que «lo más lógico es que se haga mediante su incorporación» en el plan maestro que contratará Coruña Marítima para reformar los muelles interiores. En este proyecto colaboran Puerto y Ayuntamiento, entre otras administraciones, pero el texto no estará hasta 2027.

Rechazo a otros elementos

La ampliación del catálogo no incluye el edificio de la sección de vela y remo del Club del Mar, situado junto a la playa. Un informe del Estado indica que «no es posible su catalogación», y la documentación municipal afirma que no tiene «significativo valor arquitectónico» ni cumple los requisitos legales para que se le considere relevante. Se han dejado fuera, por motivos parecidos, las casas de los números 117 y 119 de la avenida de Monelos.

Larga tramitación

La ampliación del catálogo deriva de una modificación del plan general que ya arrancó en 2016, con Marea Atlántica en el Gobierno local, si bien sus contenidos se fueron desagregando. En 2021 se aprobó de forma definitiva un cambio del PGOM que incorporó algunos edificios nuevos al catálogo, pero dejó fuera la mayoría de los que se habían contemplado.

Este año, para «continuar la tramitación» de los elementos que no fueron incluidos en la aprobación definitiva de 2021, se contrató un estudio técnico que se presentó en agosto. La modificación irá el próximo jueves a aprobación provisional, y, si la pasa, aún deberá recibir informes de la Xunta y del Estado y volver a pleno para la aprobación definitiva.